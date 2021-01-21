Вместо седьмого сезона "Острые козырьки" закончат полнометражным фильмом

Британский криминальный сериал «Острые козырьки» закончится после шестого сезона, хотя изначально их должно было быть семь, однако окончание история все же увидит, но в другом формате. Как рассказал сценарист сериала Стивен Найт изданию Deadline, после шестого сезона выйдет фильм.

«COVID-19 поменял наши планы, но я всегда думал о том, чтобы завершить историю Шелби полнометражной картиной», — пояснил он журналистам. Из-за коронавируса отложить пришлось съемки шестого сезона, отчего и пришлось отменить седьмой.

«Острые козырьки» — один из наиболее популярных сериалов «Би-би-си», который выходит с 2013 года. Он рассказывает историю бирмингемского гангстера Томми Шелби и его семьи в эпоху между Первой и Второй мировыми войнами.