В суде пояснили, что не запрещали аниме "Тетрадь смерти"

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга опровергли сообщения СМИ о запрете в России аниме-фильмов «Тетрадь смерти» и «Инуяшки». Ранее информационные агентства сообщили о запрете этих культурных продутов.

«Закрыто ровно то, что было произнесено судом, — две конкретные ссылки, которые указаны. Экспертное заключение говорит о том, что есть воздействие на психологическое состояние детей, нарушаются их законные права, и нет на сайте ценза 18+», — пояснила радиостанции «Говорит Москва» руководитель пресс-службы.

Суд проходил сегодня в Санкт-Петербурге. Там же поднимался вопрос о том, чтобы запретить песню Моргенштерна «Я съел деда».