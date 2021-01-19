Тележурналист Игорь Выхухолев скончался на 67-м году жизни

Известный российский телеведущий и комментатор Игорь Выхухолев умер в возрасте 66 лет из-за проблем с сердцем.
О смерти журналиста рассказала его дочь Мария Выхухолева, передает ТАСС.
«Папа умер вечером 18 января», – сообщила она.
Уточняется, что причиной смерти стали проблемы с сердцем.
Игорь Выхухолев родился в Москве 15 января 1955 года, окончил Институт стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ. В начале и середине 90-х он был бессменным ведущим программы «Время» на ОРТ, который позже стал Первым каналом. В 2005-м работал шеф-редактором ночного и утреннего информационного вещания Дирекции информационных программ Первого, в 2006-м перешел в ВГТРК.