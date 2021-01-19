"Доктора Хауса" и другие сериалы раскритиковали за ложь о донорстве костного мозга

Информационный портал «Кровь 5» изучил медицинские сериалы, где затрагивается тема донорства костного мозга. Результаты немного дискредитировали кинематографистов.

В свежем многосерийном фильме об аутичном враче «Хороший доктор» при подборе донора ребенку с лейкемией медик выбирает между отцом пациента и сторонним мужчиной. У второго совпадают пять из восьми маркеров, но доктор настаивает, что родительский биоматериал «лучше».

Это не так, поскольку ребенок наследует 50% генов от матери и 50% от отца. Следовательно, у мамы и папы могут совпадать только по 4 маркера. Математически невозможно, чтобы отец был лучше донора, у которого совпадают 5 из 8 маркеров.

В сериале «Доктор Хаус» врач диагностического отделения больницы Эрик Форман почему-то извлекает донорский материал из брата пациента, привязав его к столу. Еще более странно, что он пытается извлечь костный мозг из таких мест, откуда никому не придет в голову его извлекать. В том числе из бедра.

Российский аналог «Доктора Хауса» «Доктор Рихтер» в ремейке этой серии наделал своих ляпов. В сюжете родители зачем-то продали квартиру для лечения, хотя донором должен был стать родной брат пациента, а трансплантация в РФ проводится по ОМС.

Другой российский сериал «Врачебная тайна», показанный на НТВ, удивил странным изображением забора костного мозга. Донор сдавал биоматериал, лежа на спине, и ему зачем-то сделали наркоз, хотя в этом варианте донации он совсем не нужен. В итоге молодой человек почему-то умирает от остановки сердца. Почему — неизвестно, но зрители наверняка закошмарены.

Также под раздачу экспертов попали «Клиника», «Анатомия страсти», «Скорая помощь» и российский сериал «Тест на беременность».

Раком крови в России ежедневно заболевают порядка 70 человек. Эта и еще несколько болезней лечатся пересадкой костного мозга. Всего в год в стране необходимо провести порядка 5 тысяч трансплантаций, но из-за малого количества потенциальных доноров в национальном регистре проводится лишь около полутора тысяч операций.