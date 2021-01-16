В Большом театре признали потери до 1,3 млрд по билетам из-за пандемии

В Государственном академическом Большом театре подсчитали убытки от коронавирусных ограничений в 2020 году. Как сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь ГАБТ Катерина Новикова, потери составили 1,3 миллиарда рублей.

Уточняется, что это только убытки от нераспроданных билетов, а зал Большого театра обычно был заполнен на 98%. Потери от несостоявшихся гастролей же пока подсчитать сложно. «Баланс будет подводиться где-то в марте-начале апреля и после этого можно будет говорить о других финансовых потерях театра», — говорит Новикова.

В театре рассчитывают, что в ближайшее время требование о 25%-ной заполняемости залов увеличат до 50%, затем до 75%, а после ограничения будут полностью сняты. При этом Новикова отмечает, что даже при снятии ограничений вряд ли публика вернется в полном объеме.