Netflix назвал дату выхода "Бунтарки Робин" – романа о героине "Очень странных дел"

Книга по мотивам популярного сериала «Очень странные дела» выйдет 29 июня 2021 года. Об этом сообщил стриминговый сервис Netflix. Роман расскажет историю одной из героинь последнего сезона, которая торговала мороженым и помогала Стиву Харрингтону и его друзьям-подросткам разгадать перехваченные советские шифровки.

Книгу напишет Эми Роуз Капетта: сюжет будет основываться на попытке девушки отправиться в летнее путешествие в Европу. Чтобы сделать это, ученице старшей школы города Хоукинс, где происходят действия всей франшизы, роль которой в сериале исполнила Майя Хоук, придется не только раздобыть денег, но и найти спутника для поездки.

Выйдет ли роман в России, пока неизвестно, однако уже появилась его англоязычная обложка. Называться он будет «Бунтарка Робин» (Rebel Robin).

Источник: Twitter @NXOnNetflix

Последний сезон «Очень страшных дел» был выложен на Netflix в июле 2019 года. Дата релиза четвертого сезона сериала пока не названа.