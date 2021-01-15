Кассовые сборы российских кинотеатров за новогодние каникулы составили 3,3 млрд

Около 11 млн россиян посетили кинотеатры 1-10 января, каждый второй пришел на фильм «Последний богатырь: Корень зла».

«С 1 по 10 января на сеансы фильмов в кинотеатрах Российской Федерации было продано 11 млн билетов, совокупные кассовые сборы составили 3,3 млрд рублей», – цитирует ТАСС пресс-службу Минкульта.

Сообщается, что по сравнению с тем же периодом прошлого года спад по числу проданных билетов на киносеансы составил 27%, по кассовым сборам – 21%. «Но учитывая, что только 25% было заполняемости, мы представляем себе, какой общий рос», – отметила глава ведомства Ольга Любимова. Министр добавила, что «вернулась традиция, вернулась привычка ходить в кино».

Наиболее посещаемым фильмом оказался «Последний богатырь: Корень зла» – на него было продано 48,6% билетов. Киноленту посмотрели более 5 млн зрителей, сборы составили 1,6 млрд. На второй строчке оказался фильм «Огонь», собравший 491,5 млн рублей и 1,6 млн зрителей.