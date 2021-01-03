Трамп с неприглядной стороны

То, о чем не напишет сам экс-президент США и его госрайтеры в многочисленных трамповских бестселлерах про восхождение-преодоление и прочий инфоцыганский буллщит, описала его племянница Мэри Трамп в книге «Слишком много и всегда недостаточно». Это не только рассказанная изнутри история знаменитой семьи, полная трагизма, фарса, лжи и лицемерия — это еще и профессиональный диагноз дипломированного психолога о другой стороне успеха известного на весь мир миллиардера.

О том, как Дональд встал во главе отцовской империи. О том, почему это был именно он, а не старший брат, который должен был унаследовать бизнес отца по праву. О том, что же это был за момент, который перевернул отношения в большом клане. И наконец о том, почему единственный из пятерых прямых наследников империи — тот, который захотел добиться чего-то сам — так бесславно кончил свои дни.

Впрочем, как и подобает любому «сенсационному откровению» наших дней, его тоже непременно стоит подвергнуть собственному критическому мышлению. Все же Мэри Трамп — дочь того самого отвергнутого и опустившегося Фредди Трампа…