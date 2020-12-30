С лета 2021 год книготорговлю в РФ признают социальным предпринимательством

В комитете Госдумы по культуре доработают законопроект, признающий книготорговлю социальным предпринимательством. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на Facebook главы профильного комитета Елену Ямпольскую.

Ранее президент поддержал инициативу, но в правительстве потребовали доработать законопроект. До 31 мая 2021 года эти положения должны быть доработаны и приняты на реализацию.

Предполагается, что льготные нормы для книготорговли будут рассчитаны до конца 2022 года и в первую очередь рассчитаны на продажу книг для детей и юношества, а также на справочную и просветительскую литературу.

Ранее сообщалось, что при льготных условиях магазинам будет запрещено также реализовывать канцелярские товары.