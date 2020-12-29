В России появится комиссия для продвижения российских площадок в киносъемках

В уходящем году число российских релизов в кинопрокате составит почти 50%, пишет ТАСС со ссылкой на министра культуры Ольгу Любимову. В 2019 году эта доля составляла 28%.

Глава ведомства пояснила, что такой прирост связан не с ростом кинопроизводства, а с тем, что многие зарубежные релизы были отложены. В том числе голливудские премьеры перенесены на 2021 и 2022 годы.

Любимова отметила, что в пяти регионах до сих пор не работают кинотеатры в связи с пандемийными ограничениями.

Также в министерстве готовятся к запуску Федеральной кинокомиссии, целью которой будет обеспечение всех организационных процессов и влияния на законодательную систему, чтобы облегчить кинопроизводство в стране. Также целью комиссии станет продвижение российских съемочных площадок на международном рынке.

Сейчас на региональных уровнях такие комиссии работают уже в 18 субъектах и еще в 16 готовятся к запуску.