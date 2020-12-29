Фильм "Холоп" может навсегда остаться самым кассовым в истории российского кино

Российское кино в 2020 году собрало примерно такую же кассу, как и в 2019-м, пандемия не повлияла на этот показатель. Точнее, если бы не она, наше кино сорвало бы совсем уж рекордный куш.

Во многом это заслуга фильма «Холоп», порвавшего прокат в новогодние каникулы год назад и побившего рекорд. «Холоп» остаётся безусловным лидером по кассовым сборам в современной России с показателем 3,2 млрд рублей. Это следует из данных компании «ПрофиСинема». В начале года драма опередила ленту «Движение вверх» 2017 года и, судя по всему, ещё долгое время будет лидером. Если же киноиндустрия окончательно сдаст позиции в пользу стрим-сервисов, «Холоп» навсегда останется фильмом, собравшим максимум денег в кинотеатрах. Впрочем, всегда есть вероятность, что инфляция с годами съест рубль, и по деньгам кто-то всё же сможет опередить развесёлую российскую комедию о судьбе мажора. Но превзойти ленту по числу зрителей в кинозалах (11,6 млн) будет в этом случае сложнее.

Фильм Гая Ричи «Джентльмены» стал в России лидером зарубежного проката. На «Джентльменов» сходили 4,4 млн россиян (почти втрое меньше, чем на «Холопа»!). Лента Ричи принесла 1,3 млрд рублей.

Общий доход российского кино составляет в 2020 году 10,6 млрд рублей (в 2019-м 11 млрд, в 2018-м 13,8 млрд). С учётом того, что был период, когда кинотеатры не работали вообще, а сейчас могут продавать билеты, исходя лишь из 25%-ной заполняемости залов, показатель более чем успешный.

Ещё один фактор, играющий против кинопроката, – естественное снижение зрительского интереса к кинотеатрам в пользу онлайн-сервисов.

По данным исследования агентства InterMedia, среднее количество проданных билетов на фильмы в США, являющихся лидером рынка, неуклонно снижается за последние 20 лет: с 3,5 млн в 2001 году до 1,4 млн в 2019 году при том, что население Соединённых Штатов за эти годы выросло. Карантинные меры только лишь ускорили переход на «дистанционный» просмотр премьер.

Российское кино самым активным образом сейчас переключается на интернет-показы, многие проекты изначально снимаются для стриминговых сервисов.