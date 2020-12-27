"Плейлист волонтера": Безумцы ищут безумцев

«Нормальным здесь не место»: примерно так можно определить лейтмотив книги участника и координатора поисково-спасательного отряда «Лиза алерт» Мршавко Штапича «Плейлист волонтера». А может этот девиз был даже конкретной строчкой в самой книге, но я этого не заметил: ею зачитываешься так, что будто сам бухаешь со Штапичем, а потом, еще не протрезвев, полупьяный, идешь с ним за «потеряшками» по болотам и «зеленке».

Да, Штапич от первого лица и без прикрас повествует о мире поисково-спасательных операций силами волонтеров, причем как о самих поисках, так и о тех, кто в них участвует и почему (спойлер: для массы волонтеров это не подвиг социального служения, а форма эскапизма, сразу или постепенно ставшая своеобразным наркотиком). И главным образом о себе, обрусевшем молодом парне с СФРЮ-шными корнями — раздолбае и пьянице, который и рассказ ведет через свое раздолбайство и пьянки, включая многодневные запои и «белочку».

С другой стороны, «нормальные» и не попадут в такие ситуации — чтобы другим «ненормальным» приходилось выходить на их поиски. В итоге безумцы ищут безумцев, и делают это часто эффективнее сотрудников официальных ведомств — и потому что, как известно, «сытый голодного не разумеет», и потому, что те самые ведомства действительно порой устроены и работают так, что способны найти уже разве что окоченевший труп, а то и не обнаружить даже его. И в книге есть отдельные пассажи об этой части картины мира автора, и с ней трудно не согласиться. Впрочем, справедливости ради, и сами волонтеры, бывает, «заваливают» поиски, и об этом тоже рассказано, кажется, честно и откровенно.

Сомнительными и натянутыми выглядят в книге лишь две вещи. Первая — тот самый плейлист, соотносящийся с каждой из глав и дающий тем названия: ну, возможно, кто-то где-то посчитал, что все оригинальные подачи подобных книг уже перебраны. И неудивительно, что в заключительных главах повествование уже захлестывает «звуковое сопровождение» и начинает терять выстроенную в начале логическую связь историй и музыки. Второе — одна из, как бы сказать помягче, массы любовных линий автора, преподносимая как главная, но с многочисленными ответвлениями и меандрами.

Но может быть, все это выглядит сомнительным лишь потому, что все остальное — пугающе реально.