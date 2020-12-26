В твиттере возмутились российской обложкой книги о жене Эйнштейна

В русскоязычном сегменте твиттера обратили внимание на вышедшее в свет издание биографии первой супруги Альберта Эйнштейна — Милевы Марич. Книга «В тени Эйнштейна» вышла в серии «Большая наука» и посвящена академическим успехам жены ученого.

Пользовательница микроблога под именем I, Tanya обратила внимание, что во всем мире книга издавалась с обложкой, где основную часть передовицы переплета занимает портрет Милевы Марич и сбоку заметен неполный силуэт супруга. В России же издательство «Бомбора» уменьшило портрет Милевы, а на передний план в увеличенном виде вынесло портрет самого Альберта Эйнштейна.

При этом в искомом тексте название книги «Жена Эйнштейна. Реальная история Милевы Эйнштейн-Марич». В российском издании на обложке даже не упоминается имя Милевы. Она выходит с подзаголовком «Подлинная история жены гения».

В аннотации книги авторы предполагают, что Милева Марич не только была «женой гения», но в чем-то и превосходила знаменитого мужа. Впервые эта мысль была озвучена, когда в 1986 году историки получили доступ к переписке супругов. Предполагается, что Милена могла серьезно повлиять на ряд открытий ученого, в том числе на создание теории относительности.