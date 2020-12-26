Онлайн-премьера оратории "Реквием по павшим" Эммануэля Дюбуа

27 декабря в 18:00 состоится российская премьера «Реквиема по павшим» бельгийско-американского композитора Эммануэля Дюбуа. Она пройдет в формате онлайн-концерта по этой ссылке.

И хотя написана оратория была к 100-летию окончания Первой мировой войны, российскую премьеру посвятили 75-летию окончания Второй мировой. «Реквием по павшим – это не месса, это остановка, созерцание и медитация о погибших, – рассказывает композитор. – Первоначально идея "Павших" заключалась в солдатах Первой мировой войны, но эта концепция очень быстро распространилась на всех, кто подвергается насилию, включая детей, женщин и мужчин во всем мире. И мне было очень приятно услышать, что в России эта программа посвящена 75-летию Второй мировой войны; это та же идея. Послание павших – это космическое послание. И мы должны задуматься над этим».

Первое исполнение оратории состоялось во Франции в июне 2018 года, в октябре 2019 года она прозвучала в Нью-Йорке на сцене знаменитого Карнеги-Холла. Российская премьера должна была состояться в 2020 году в Москве. И состоится, правда виртуально, и прозвучит в исполнении российско-американской творческой команды: московского оркестра «Voce Anima», ансамбля солистов «Вера», российско-американской певицы Юлии Петрачук (сопрано) и дирижеров Майкла Уиттенбурга (Нью-Йорк) и Михаила Котельникова (Москва).

Подготовка, репетиции и запись оратории проходили одновременно в Москве, Вашингтоне и Нью-Йорке. Хор и оркестр работали на Тонстудии Мосфильма, солистка – в Вашингтоне, дирижер руководил проектом из Нью-Йорка. «Это непростой опыт. Было очень трудно все синхронизировать, хотя мы использовали все доступные на сегодня средства связи. Все записывали вживую, никакого монтажа», – рассказывает сопрано Юлия Петрачук, по совместительству арт-директор компании «Lyrica Classic» и организатора проекта.

Представляя премьеру, нельзя обойти вниманием биографию композитора. История его жизни и профессиональной музыкальной карьеры настолько удивительна, что достойна отдельного рассказа. Получив в Брюсселе магистерскую степень по органической химии (Брюссельский университет), а позднее, после переезда в США, степень магистра делового администрирования в университете Северной Каролины, он успешно занимался наукой и бизнесом, долгое годы возглавлял африканское отделение одного из крупных американских банков, стал профессором университета в Мичигане.

Но в 46 лет Эммануэль Дюбуа решил кординально изменить свою жизнь и поступил на музыкальный факультет Мичиганского университета: «Однажды я сказал моей жене, что хочу заниматься музыкой, что решил осуществить мечту, которая у меня была с четырех или пяти лет. И … поступил в Университет Западного Мичигана, – рассказывает маэстро. – Кто-то мне говорил: «А почему бы и нет?», а некоторые думали, что я немного не здоров. Мои учителя были моего возраста. К тому времени мне было уже 46. После двух лет в программе я получил премию Ирвинга С. Гилмора для начинающих артистов за сочинение произведения для медно-духовоых инструментов. А через год – награду за сочинение сонаты. Это вдохновило. Моя жена продолжала работать, наши дети учились в колледже. А я смог осуществить свою мечту. И последние 25 лет я занимаюсь тем, что сочиняю музыку».

Ныне Эммануэль – успешный композитор, автор шестидесяти опусов, самый масштабный из которых «Реквием по павшим».

Онлайн-премьера «Реквиема по павшим – часть большого проекта «Распространяя новую музыку по миру», который придуман и осуществляется компанией «Lyrica Classic Entertainment» в сотрудничестве с посольством США в Москве.

Подробнее о проекте на сайте lyricaclassic.org.