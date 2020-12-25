Самая престижная в мире искусства должность упразднена в Британии из-за пандемии

Королева Елизавета II уволила своего главного советника по искусству и упразднила пост, учрежденный еще в XVII веке.

Об этом пишет электронная газета «Век».

Как пояснили в трастовом фонде Royal Collection Trust, отвечающем за коллекцию произведений искусства королевской семьи, 65-летний Шоу-Тейлор уйдет с этой должности в рамках мероприятий по реструктуризации.

Советник отвечал за коллекцию шедевров Елизаветы II и консультировал ее по вопросам экспонатов, покупок и публичных выставок в королевских резиденциях. Пост, основанный при Карле I (1600-1649), считался одним из самых престижных в мире искусства: коллекция королевы является одной из крупнейших в мире. Она насчитывает свыше семи тысяч картин маслом и трех тысяч миниатюр, также в нее входят более 600 рисунков Леонардо да Винчи – это самое внушительное собрание работ художника.

Шоу-Тейлор был назначен в 2005 году, до этого он занимал должность директора Далиджской картинной галереи.

В своем годовом отчете Royal Collection Trust предупредил о том, что из-за пандемии COVID-19 падение доходов в 2020-2021 годах составит £64 млн (свыше 6,5 млрд рублей).