Скончался один из создателей "Ну, погоди!" и попугая Кеши Александр Курляндский

Создатель популярного мультсериала «Ну, погоди!», писатель Александр Курляндский скончался в возрасте 82 лет.

Об этом со ссылкой на родственников драматурга сообщает «Эхо Москвы».

Курляндский был одним из сценаристов «Ну, погоди!», а также мультфильмов «Возвращение блудного попугая», «Баба-яга против» и «Великолепный Гоша». Также он известен как детский писатель. По его рассказам, в частности, снимались выпуски «Ералаша».

В 1988 году Александр Курляндский был награжден Государственной премией СССР за произведения литературы и искусства для детей.

Причина смерти драматурга не уточняется.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в этом году началась работа над перезапуском «Ну, погоди!» Мультфильм задуман как 3D-итерпретация основного сюжета в бездиалоговом жанре.