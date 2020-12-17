ВышеНеБыло: "Европа Плюс" вновь на высоте

14 декабря «Европа Плюс» покорила новую вершину! Популярное утреннее шоу «Бригада У» вышло в эфир с Эльбруса, чтобы разбудить Россию с самой высокой горы Европы.

Захватывающая экспедиция началась 7 декабря. В течение пяти дней команда радиостанции на автомобилях преодолела 2000 километров. Ведущие Джем, Вэл и Вики выходили в эфир из городов, через которые пролегал маршрут — Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар и Кисловодск — и делились с многомиллионной аудиторией «Европы Плюс» подробностями экстремального тура.

Вера Яковлева, продюсер шоу «Европы Плюс»:

«Честно говоря, в поездку мы собирались, как на курорт. Неделя прошла в экскурсионном режиме. Мы побывали в четырех чудесных городах, из окна машины тоже было, что посмотреть, проезжали красивейшие места нашей страны. К счастью, и Приэльбрусье встретило нас хорошей погодой».

Подготовка к восхождению заняла двое суток. За это время участники путешествия проходили акклиматизацию, поднимались на вершину по канатной дороге, на снегоходах и ратраке, а спускались на лыжах и параплане.

Вики, ведущая утреннего шоу «Бригада У»:

«Невероятные фантастические виды, которыми сразу хочется поделиться с радиослушателями, но словами всё это великолепие описать непросто, а камера на телефоне и половины ощущений не передаёт. Здесь так хорошо, что от этого постоянно кружится голова!»

Джем, ведущий утреннего шоу «Бригада У»:

«У меня была мечта попробовать себя в качестве альпиниста. Но работать у микрофона в таких условиях оказалось сложнее, чем покорять вершины. Вряд ли решусь повторить такое. Мы ощутили на себе все “прелести” горной болезни — постоянный недостаток кислорода».

Мобильная студия «Европы Плюс» была оборудована прямо на заснеженном склоне Эльбруса. Трехчасовой эфир стал экстремальным испытанием для всей команды.

Вэл, ведущий утреннего шоу «Бригада У»:

«Эти 24 часа перед эфиром — были самыми напряжёнными в моей жизни. Было очень сложно и волнительно… Но всё получилось, в том числе, благодаря нашим радиослушателям».

Головокружительную отметку в 4200 метров над уровнем моря покорили и трое победителей акции #ВышеНеБыло. Вместе с ведущими «Европы Плюс» вызов стихии бросили Ренат (Пермь), Полина (Санкт-Петербург) и Макс (Наро-Фоминск).

Роман Емельянов, генеральный директор «Европейской медиагруппы»:

«Этот год стал знаковым для “Европы Плюс”! Он начался с уникального достижения — станция вышла в эфир из самой северной в истории общедоступного радиовещания точки планеты, а сенсационный выпуск утреннего шоу “Бригада У” со Шпицбергена попал в знаменитую Книгу “Гиннес. Мировые рекорды”. Завершается 2020-й и вовсе на недосягаемой высоте — вершине Эльбруса».

Все детали проекта #ВышеНеБыло, прямые включения и подробный репортаж экспедиции доступен на elbrus.europaplus.ru, в мобильном приложении и страницах «Европы Плюс» в социальных сетях.