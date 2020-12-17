Ларс фон Триер напишет и снимет все эпизоды продолжения сериала "Королевство"

Сериал «Королевство» о паранормальных явлениях в одном из госпиталей Копенгагена, который выходил ещё в 90-х годах прошлого века, вскоре получит продолжение. Работать над ним также будет датский режиссер Ларс фон Триер, выступавший в роли режиссера во время съемок первых двух сезонов.

Как пишет Deadline, сериал продлен ещё на один сезон, он же станет заключительным в этой истории, причем фон Триер не только снимет все серии, но и станет соавтором сценария к ним. Он также работал над сценарием к первым двум сезонам.

Издание отмечает, что финальный сезон «будет исследовать нераскрытые тайны больницы и разжигать старые распри между шведами и датчанами», однако никаких дополнительных сюжетных подробностей не приводит.

Съемка заключительного сезона начнется в 2021 году, а уже в 2022 году он выйдет в прокат на платформе Viaplay.