Режиссер и сценарист Ким Ки Дук скончался в Латвии из-за коронавируса

Южнокорейский режиссер Ким Ки Дук скончался в ночь на 11 декабря из-за осложнений от заражения коронавирусной инфекции, пишет портал Delfi. Об этом режиссеру-документалисту Виталию Манскому сообщила переводчица Ким Ки Дука Дарья Крутова.

Ким Ки Дук скончался в одной из больниц Латвии, куда прибыл, чтобы приобрести дом в Юрмале и оформить вид на жительство. Режиссер не выходил на связь с 5 декабря.

Коллеги начали экстренно искать Ким Ки Дука по разным ресурсам, когда он не явился на запланированную встречу.

Ким Ки Дук известен во всем мире как сценарист и режиссер таких фильмов, как «Пьета», «Ариран», «Пустой дом», «Натянутая тетива» и других картин. Среди его трофеев награды Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей.