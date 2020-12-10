Покрас Лампас заявил о готовности расписать Красную площадь

Уличный художник Покрас Лампас заявил в разговоре с NEWS.ru, что готов создать идейный проект на главной площади страны у Кремля.

Каллиграф пояснил, что не готов это делать лишь для попадания в новостные сводки.

«Если будет какая-то идея, которая сможет объединить всю Россию, то, возможно, для меня это будет главным вызовом. Такие объекты имеют колоссальную историю, в них заложены свои смыслы», — говорит художник.

Особую известность Покрас Ломпас получил, благодаря своему «супрематическому кресту» на площади в Екатеринбурге. Этой работой сначала оскорбились некоторые православные верующие, а позже каллиграф счел актуальным заменить образ на полицейскую дубинку в свете московских протестов 2019 года.