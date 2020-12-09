"Уходила тяжело": актриса Алена Яковлева похоронила маму

Умерла Кира Мачульская, первая жена народного артиста СССР Юрия Яковлева. Ей было 88 лет.

Актриса Алена Яковлева – дочь народного артиста СССР Юрия Яковлева и Киры Яковлевой поделилась со своими поклонниками печальной новостью. В возрасте 88 лет скончалась ее мама.

– Я редко пишу, но сегодня... Я счастливый человек. Благодарю Бога за то, что почти 60 лет я прожила с мамой. Подарок, – написала в соцсетях актриса. – Жизнь, порой полную противоречий и споров, разных взглядов, несхожести характеров, но всегда в ощущении наполненности существования рядом с необыкновенной женщиной.

Кира – в переводе с греческого – «госпожа». Она всегда и была таковой – эталоном стиля, вкуса и красоты. Мужчины падали перед ней ниц, а мы – родные, стояли перед ней навытяжку. Уважали, любили, побаивались и преклонялись. За ее гордость и честь, за чувство собственного достоинства, за непрощение предательства и справедливость.

Была ли всегда счастлива? Не уверена. Уж очень завышенные требования были как к окружающим, так и к себе. По-королевски.

Последнее время превратилась в трепетного, нежного, любящего ребёнка. Меня стала называть мамой. Я боролась за неё больше 25 лет. И вот – проиграла.

Уходила тяжело – в несоответствии со стилем, красотой и всегдашним желанием быть стопроцентной женщиной.

Сегодня проводили в последний путь. Светло и грустно. Достойно. Уже скучаю… Я ещё больше полюбила людей – своих близких, родных, подруг, друзей, коллег по театру, которые помогли мне переживать эту боль. Спасибо всем врачам за их старания. Живу дальше...

Напомним, что в браке с Кирой Александровной Юрий Яковлев прожил шесть лет. Ушел из семьи за два месяца до рождения дочери. Но поддерживал отношения с Аленой всю жизнь.