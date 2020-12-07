Грымов: присвоением званий актерам должны заниматься специальные организации

Процедуру получения званий заслуженного и народного артистов РФ необходимо упростить, считает худрук театра «Модерн».

«Наверное, должен быть какой-то орган, где люди будут сами следить за тем, кто должен получить звание заслуженного артиста. Союзы театральных деятелей и кинематографистов, Росконцерт могли бы сами инициировать получение званий. Не сам же актёр должен думать о вручении себе звания. Это странно», – сказал Юрий Грымов в интервью порталу NEWS.ru.

В настоящий момент для присвоения звания артисту учреждение, при котором он работает, должно обратиться в Минкульт. При этом неясно, кто должен подавать документы на творческих работников, не задействованных при театрах или других учреждениях. В итоге делать это вынуждены сами артисты.