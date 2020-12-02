"Плотников упал во время спектакля": каким был в жизни доктор Борменталь

Причиной смерти актера Бориса Плотникова, сыгравшего Борменталя в фильме «Собачье сердце», стал злосчастный коронавирус.

Народный артист России Борис Плотников скончался на 72-м году жизни. Он был не только блестящим киноактером, но и выдающимся театральным артистом. В 1990-е годы корреспондент Sobesednik.ru работал в театре Российской армии, тогда ему посчастливилось целый сезон общаться с Борисом Плотниковым.

Кадр из фильма «Собачье сердце»

… Я помню, как во время спектакля «Идиот», где Борис играл князя Мышкина, ему стало плохо за кулисами. Он вышел после очередной сцены, я стоял рядом. Он побледнел и упал мне на руки.

Мы положили его на какую-то скамейку, вызвали Скорую помощь. Врачи приехали моментально. Спектакль решили не останавливать.

Плотникову сделали укол, я держал его на руках. Через пять минут Борис Григорьевич услышал фразу, когда генеральша Епанчина (Нина Сазонова) зовет его. Он быстро надел штаны и вышел на сцену. Мы стояли за кулисами и молились. Выжил.

Борис был скромным, стеснялся своей узнаваемости. Когда ему говорили после спектакля хорошие слова, он скромно, чуть не плача, как ребенок, смеялся. Он был сомневающимся, что для хорошего творческого человека очень важно.

– Знаете, я так волнуюсь перед каждым спектаклем, – признавался он мне перед выходом на сцену. – Мне кажется, будет провал. Смогу ли я?!

Не случайно режиссер Владимир Бортко утвердил его на роль доктора Борменталя – интеллигентного, тонкого, умного. Борис Плотников был таким и в жизни.

В последний раз мы увиделись, когда Плотников уже выходил на сцену в театре Олега Табакова в спектакле «Дьявол». Мы случайно встретились после спектакля на улице. Сказали друг другу добрые слова, и Борис, как всегда, смотрел своими теплыми, чуть со слезинкой глазами, и благодарил. Он так и остался у меня в памяти: скромно улыбающийся с печально-добрыми глазами.