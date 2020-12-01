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Вуди Аллен может снять свой новый фильм в обеих столицах России

Культура и ТВ
12:48, 01 декабря 2020

Вуди Аллен может снять свой новый фильм в обеих столицах России

Известный американский режиссер Вуди Аллен заявил в своем интервью проекту #VKLive, что в будущем может снять один из своих фильмов в Москве и Санкт-Петербурге. По его словам, обе столицы являются восхитительными городами. Об этом пишет ТАСС.

«На сегодняшний день я бывал в России уже несколько раз, это прекрасная и удивительная страна. Правда, когда я приехал в Россию много лет назад, все было ужасно. Я оказался в Санкт-Петербурге. Город был чудесным, но ничего не работало, все было неприятно, еда была ужасной, мне очень хотелось скорее уехать. Но я вернулся годы спустя, и все в городе стало безумно притягательно. Это один из самых красивых, воодушевляющих и очаровывающих городов в мире сегодня. Потом я поехал в Москву, и она оказалась просто великолепной», — рассказал Аллен.

Режиссер отметил, что раньше о съемках в России не думал, поскольку ему не поступало подобных предложений. Сейчас он вряд ли сможет приехать в страну из-за пандемии, но допускает возможность съемки фильма в Санкт-Петербурге или в Москве, или в обеих столицах сразу. 

 

Теги: #Кино

Рубрика: Культура и ТВ

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