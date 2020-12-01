Шахназаров призвал вернуть советскую традицию редактуры киносценариев

Директор «Мосфильма» Карен Шахназаров заявил в интервью NEWS.ru, что современное российское кино нуждается в редакторах, как это было в СССР.

«Без редакторов невозможно работать, это важнейшая профессия. У нас почему-то редактор ассоциируется с цензором. Конечно, это в связи с тем, что она была в Советском Союзе. Редактор, конечно, выполнял в определённом смысле роль цензора, но очень мало. Но на самом деле миссия редактора не в цензуре», — высказал свою позицию Шахназаров.

Народный артист пояснил, что система редактуры сценариев сейчас действует и в Голливуде, где их дорабатывают, пробуют написать несколько вариантов и всячески работают над текстовым материалом.

«Сейчас сценарии пишут на раз, а там уж как придётся, так их и снимают. Кстати, в Голливуде тщательно работают со сценарием, как это было в СССР», — отметил Шахназаров.