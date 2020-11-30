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Премия "Виктория-2020" назвала своих финалистов

Культура и ТВ
17:31, 30 ноября 2020

Премия "Виктория-2020" назвала своих финалистов

3 декабря в Государственном Кремлёвском дворце будут названы победители Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2020».

Премия «Виктория» была учреждена поэтом и меценатом Михаилом Гуцериевым, композитором и продюсером Игорем Крутым, писателем и медиа-менеджером Юрием Костиным и на сегодняшний день является единственной в России музыкальной премией, где лучших по итогам прошедшего года артистов выбирают профессионалы. 

В этом году в финал вышли как «ветераны» отечественной эстрады – Леонид Агутин, Полина Гагарина, Дима Билан, Владимир Пресняков, «Би-2», Диана Арбенина, так и кумиры молодёжной аудитории – Little Big, CreamSoda, Niletto, Morgenshtern, Даня Милохин. «Появляются новые артисты, новые песни, новая музыка, новый взгляд на музыку и то, что мы вносим в это свою лепту, – это главное. Важно, что мы идём вперёд, и наша эстрада не отстаёт от западной», – считает учредитель премии «Виктория», поэт Михаил Гуцериев.

Финалисты премии «Виктория» будут бороться за победу в номинациях «Песня года», «Лучший поп-исполнитель/исполнительница», «Лучший хип-хоп-исполнитель», «Лучшая рок-группа или рок-исполнитель», а также «Композитор года» и «Поэт года» – всего на Премии будут представлены 14 номинаций, охватывающих практически все современные музыкальные направления: от популярной музыки до шансона, от рока до хип-хопа.  Кто из финалистов «Виктории-2020» в итоге победит, станет известно лишь во время торжественной церемонии в Кремле, так как имена триумфаторов строго засекречены аудиторской компанией E&Y, контролировавшей весь ход голосования. И в этом ещё одно принципиальное отличие премии «Виктория» от других российских музыкальных премий.

 «Мы создавали Премию не для дележа статуэток, а для формирования механизма справедливой оценки творчества деятелей музыкальной индустрии», – говорит Президент Академии российской музыки, генеральный директор «ГПМ Радио» Юрий Костин. 

Его точку зрения полностью разделяет и один из учредителей премии – композитор и продюсер Игорь Крутой: «Объективная премия – это всегда честное подведение итогов. Именно такой прагматичный подход превращает «Викторию» в признанный и уважаемый всеми «знак качества». Наша премия – единственная в музыкальном сообществе, где голосуют за победителей, а не назначают их».

2020 год оказался крайне сложным и драматичным для музыкального бизнеса. Одним из немногих возможных способов общения артистов со своим зрителем стали онлайн-концерты. В связи с этим Оргкомитет Премии в этом году учредил номинацию «Онлайн-концерт года».

В этом году торжественная церемония вручения премии «Виктория» впервые пройдёт без участия зрителей. Однако зрители смогут посмотреть телевизионную версию концерта – трансляция состоится 18 декабря на канале «Россия-1». 

Зрителей ждёт настоящий праздник. На сцену Кремля выйдут Niletto, Филипп Киркоров и Dava, Полина Гагарина, Artik&Asti, триумфаторы премии «Виктория-2019» Димаш Кудайбергенов и Zivert; Николай Басков, Артём Качер, Polina и многие другие артисты, чьи песни в этом году стали настоящими хитами. 

Перечень финалистов по номинациям

1. «Лучшая поп-исполнительница»: 

Ёлка. «Мне легко»

Zivert. ЯТЛ 

Клава Кока. «Покинула чат»

Полина Гагарина. «Смотри»

Лолита. «Кислород»  

 

2. «Лучший поп-исполнитель»: 

Дима Билан. «Химия»

Леонид Агутин. «По тебе скучают бары»

Владимир Пресняков. «Достучаться до небес»

Филипп Киркоров. «Романы»

Димаш Кудайберген.  Your Love

 

3. «Лучшая поп-группа»: 

«Фабрика». «Позвони, будь посмелей»

«Градусы». «Снег в апреле»

Little Big. Uno

Artik & Asti. «Девочка, танцуй»

A'Studio. «Остров»

#2Маши. «Лето у виска»

«Руки Вверх!». «Расскажи мне»

 

4. «Лучшая рок-группа или рок-исполнитель»: 

«Сурганова и Оркестр». «Река»

«Машина Времени». «Просыпается ветер»

Би-2. «Пекло»

Земфира. «Крым»

Николай Носков. «Живой»

Диана Арбенина, «Ночные Снайперы». «Казино»

 

5. «Поэт года»: 

Любовь Воропаева. «Золотые мосты»

Диана Арбенина. «Камень»

Михаил Гуцериев. «Ты не целуй»

Александр Шаганов. «Если ты уйдёшь»

Ирина Дубцова. «Химия»

 

6. «Лучший хип-хоп исполнитель»: 

Morgenshtern & Тимати. El Problema

Каста. «Прошёл через»

Баста. «Страшно так жить»

Loc-Dog. «Киты»

Леван Горозия. «Альфа»

Дельфин. «Лето»

Скриптонит. «Веселей»

 

7. «Лучшая песня (мелодия) к кинофильму или сериалу»: 

Семён Слепаков. «Окаянные дни» | «Караоке-песня»

Григорий Лепс & D-Band. «Лети»

Александр Петров, Moscow Gospel Team, Юрий Медяник, Pluri Art Orchestra. «Сансара»

Баста. «Страшно так жить»

Иван Дорн. «Чики»

 

8. «Городской романс (русский шансон или бардовская песня)»: 

Стас Михайлов. «Шестое чувство»

Михаил Бублик. «Дует ветер»

Сергей Трофимов. «Прости»

Игорь Крутой. «Ветка каштана»

Александр Розенбаум. «Почти»

 

9. «Танцевальный хит года»: 

#2Маши. «Я забираю твою подругу»

MARUV & Boosin. I Want You

Клава Кока & NILETTO. «Краш»

Cream Soda & Хлеб. «Плачу на техно»

Артур Пирожков. «Перетанцуй меня»

 

10. «Лучшее музыкальное видео»: 

Полина Гагарина. «Смотри»

Владимир Пресняков. «Достучаться до небес»

Баста & Zivert. «Неболей»

Даня Милохин & Николай Басков. «Дико тусим»

Лолита. «Кислород»

Little Big. Uno

 

11. «Композитор года»: 

Виктория Кохана. «Позвони, будь посмелей» (исп. группа «Фабрика»)

Андрей Резников. «Время ходит назад» (исп. Интарс Бусулис)

Константин Меладзе. «1+1»

Николай Агутин. «Жизнь»

Денис Ковальский. «Перетанцуй меня»

Диана Арбенина. «Камень»

Брендон Стоун. «Она любит тебя»

 

12. «Концерт года»: 

Полина Гагарина. «Обезоружена»

Игорь Крутой. «Когда я закрываю глаза. Рапсодия льда»

Дима Билан. «Планета Билан. На Орбите»

Николай Носков. «Живой»

Радио «Шансон». Всенародная танцплощадка «Ээхх, Разгуляй!»

 

13. «Онлайн-концерт года»:

Полина Гагарина. «Вместе на расстоянии»

VK Fest 2020. VK Fest 2020

Леонид Агутин. Онлайн-концерт Леонида Агутина / Okko

Большой концерт «МЫ ВМЕСТЕ». Трансляция из Большого театра

LOBODA. LOBODA SUPERSTAR SHOW 2020

 

14. «Песня года»: 

Дима Билан. «Химия»

Стас Михайлов feat. Artik&Asti. «Возьми мою руку»

Little Big. Uno

Би-2. «Депрессия»

Полина Гагарина. «Ты не целуй»

Баста & Zivert. «Неболей»

Рубрика: Культура и ТВ

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