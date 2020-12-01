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"Перевал Дятлова" – вовсе не документальное кино

Культура и ТВ
02:08, 01 декабря 2020
«Собеседник» №46-2020

"Перевал Дятлова" – вовсе не документальное кино
Кадр: сериал «Перевал Дятлова» // Фото: скриншот с YouTube
Кадр: сериал «Перевал Дятлова» // Фото: скриншот с YouTube

Завершившийся на ТНТ «Перевал Дятлова» стал самым обсуждаемым сериалом. За две недели он рассорил зрителей, создателей, родственников дятловцев.

История загадочной гибели туристов в горах Урала в каком-то смысле сакральная. До сих пор живы их родственники и друзья, которые не могут воспринимать художественный фильм отдельно от произошедшего, как вымышленную историю. Тем более что создатели дали героям реальные имена дятловцев.

Претензии к создателям посыпались с первых серий: Юрий Юдин, который не пошел в поход из-за ревматизма, изображен трусом, честнейший советский парень Игорь Дятлов лезет в рюкзак к Золотареву... Что-то можно списать на фантазию сценаристов, но много откровенных ляпов, непроработок.

– Взять рюкзак: студенты в фильме шли с рюкзачками этак на 3–4 килограмма содержимого, его еще называют пионерским, а должны были идти с рюкзаками на 25–30 килограммов, – говорит Юрий Кунцевич, руководитель Фонда памяти группы Дятлова. – Опять же связка. Это такая технология преодоления склонов. Тут герои связались, будто они бычка через лужайку ведут.

Представитель интересов родственников Дятлова до выхода сериала заявил, что они будут подавать иск на создателей, те ответили симметрично. Но к концу сериала градус вражды стал стихать. Сестра Дятлова Татьяна Перминова заговорила о том, что все же это «художественный вымысел». Оттаяли и другие, несмотря на официальную версию снежной лавины, показанную в финале. С ней они категорически не согласны: ни схода лавины, ни схода наста быть не могло. Но согласны с тем, что совсем не лишним будет этот сериал, он нужен, чтобы напомнить о ребятах, а новое поколение впервые услышит об этой истории.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №46-2020 под заголовком «"Перевал Дятлова" – вовсе не документальное кино».

Теги: #сериал

Рубрика: Культура и ТВ

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Кадр: сериал «Перевал Дятлова» // Фото: скриншот с YouTube

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