5 лет суперхитов и суперновинок: "Новое Радио" отмечает юбилей

30 ноября исполнилось пять лет с начала вещания «Нового Радио». Неизменные суперхиты и суперновинки, музыкальные фестивали, оригинальные шоу и яркие эфирные проекты за это время завоевали симпатии миллионов поклонников. Свой первый юбилей команда станции отмечает вместе со слушателями, для которых приготовила невероятные подарки.

Праздничное утро стартовало со специального выпуска TikTok Шоу, а его гостем стал близкий друг станции — Вадим Галыгин. Кроме того, в течение дня в эфире будут звучать лучшие фрагменты нашумевших радиошоу, а слушателей поздравят суперзвёзды «Нового Радио»: Лолита Милявская, Дима Билан, Гарик Burito, GAYAZOV$ BROTHER$, HammAli, Анна Плетнёва и группа «Винтаж», IOWA, Звонкий, JONY, Ёлка, PIZZA, Мари Краймбрери, 5sta Family и многие-многие другие.

В игре «Держи пять» каждый час с 11:00 до 24:00 все желающие смогут получить 5000 рублей наличными. Для этого достаточно дозвониться в студию и правильно ответить на вопросы о «Новом Радио».

Фирменный мерч достанется победителям онлайн-челленджа — его участникам предлагается вспомнить известные треки за минувшую пятилетку и станцевать под них, а видео залить в TikTok с хештегами #5лет и #НовоеРадио.

Ещё один сюрприз ждёт жителей сразу десяти городов России. С 1 декабря сигнал радиостанции начнут принимать: Арзамас (98.5 FM), Архангельск (90.0 FM), Иваново (105.4 FM), Кемерово (90.2 FM), Лазаревское (102.3 FM), Новокузнецк (93.2 FM), Оренбург (107.7 FM), Смоленск (87.7 FM), Тамбов (103.9 FM), Черкесск (107.5 FM). За пять лет «Новое Радио» услышали и полюбили по всей стране и за её пределами. Еженедельно на его волну настраиваются более 7 700 000* россиян, а радиосеть охватывает 158 населённых пункта. Кроме того, передатчики установлены в Белоруссии, Литве, Молдове, Таджикистане и Таиланде.

Сегодня «Новое Радио» не только создаёт самый современный продукт и использует передовые технологии распространения контента, но изменяет само представление аудитории о привычных медиа. Круглосуточно на newradio.ru и в социальных сетях слушатели могут увидеть клипы любимых исполнителей, трансляцию диджеев, их гостей в студии и эксклюзивные live-выступления знаменитых музыкантов в суперсовременном концертном зале.

Роман Емельянов, генеральный продюсер «Нового Радио»:

«В самом названии станции заложен дух новаторства. Ежедневно мы пробуем новые формы во всём, что касается наполнения эфира и проведения оффлайн-мероприятий. Ключевая цель — не следовать трендам, а задавать их. И, конечно, привлекать тех, кто, возможно, никогда и не включал традиционный приёмник. Для них «Новое Радио» это существующий одновременно во всех измерениях агрегатор всего самого актуального. Хочешь — слушай на стриминг-платформах или в подкастах, а хочешь — смотри онлайн или в соцсетях».

Так, самый хайповый проект станции — первая в мире коллаборация радио и глобального интернет-видеосервиса — утреннее TikTok Шоу. Его герои — селебрити и блогеры, чей контент мгновенно становится популярным, набирает миллионы лайков и репостов. Соведущий Алисы Селезнёвой, известный тиктокер Хабиб (свыше 6 000 000 подписчиков в социальных сетях) попал на «Новое Радио» по итогам масштабного челленджа, в котором участвовали более 10 000 блогеров, а ролики претендентов с хэштегом #ХочуНаНовое собрали 150 000 000 просмотров.

Одним из главных музыкальных событий 2020 года по праву можно назвать премию «Новое Радио Awards». Церемонию вручения наград за достижения в российском шоу-бизнесе увидели 7500 гостей «ВТБ Арены» и 2 000 000 зрителей онлайн-трансляции. Суперхедлайнерами грандиозного шоу стали: Little Big, «Руки Вверх» и Баста. Помимо них свои хиты исполнили: Zivert, Artik & Asti, GAYAZOV$ BROTHER$, HammAli & Navai, kOtmOs, NILETTO, Настя Кудри и дуэт Игоря Николаева и ЭММЫ М.

В условиях изменившейся реальности «Новое Радио» и ВКонтакте одними из первых организовали онлайн-фестиваль «Музыка на дом», позволивший самым топовым хитмейкерам выступать «на удалёнке». Их поклонники посмотрели «Концерты с доставкой» 20 000 000 раз.

В ротации «Нового Радио» не только звёзды. Станция регулярно зажигает фрешменов. Месяц назад завершился третий сезон конкурса «Музыкастинг», рекордный по количеству заявок, поступивших от молодых исполнителей. В отборе приняли участие около 5500 начинающих артистов. Победитель — Наталья Винокурова (Наташа WineSmoke) получила все возможности для реактивного старта карьеры в шоу-бизнесе: запись сингла и его последующую ротацию в радиоэфире, съёмку клипа и контракт с музыкальным лейблом, а также гарантированное включение в лайнап популярных опенэйров. Трансляции выступлений конкурсантов собрали более 5 000 000 просмотров.

О других достижениях и свежих проектах «Нового Радио» можно узнать в эфире, на newradio.ru и страницах радиостанции в социальных сетях.