5 лет суперхитов и суперновинок: "Новое Радио" отмечает юбилей

Фото в статье: Global Look Press

"Трамп будет баллотироваться в 2024 году. Только не Дональд, а Иванка"

Секрет идеальных отношений: подкаст ИД "Собеседник" и телеканала "ЧЕ!"
Фото: соцсети

Почему проект Романа Путина провалился? Гращенков прокомментировал неудачу "Young Путин"
Майкл Калви // АГН "Москва"

Мовчан: "Правоохранительную систему использовали, чтобы отнять активы у Калви"
В центре внимания
Принц Уильям и Евгений Лебедев // Фото: Global Look Press
Сыну банкира Лебедева не позволили стать бароном Московским
Наш ответ YouTube и пониженная социальная ответственность президентов. Итоги недели
Проверка слуха. Чубайса пошлют на Крайний Север?

Новости дня

30 ноября, понедельник

[18:21]В Комсомольске-на-Амуре осужден мужчина, бросивший своих детей в аэропорту
[18:07]В Таиланде разыскивают 200 человек для соблюдения контроля COVID-19
[17:58]Голикова: финансирование нацпроекта "Демография" до 2024 года составит 4,7 трлн
[17:19]Специалисты ОЗХО продолжают подготовку визита в РФ по инциденту с Навальным
[17:13]Экс-глава иркутского минздрава задержана по делу о поставках некачественных СИЗ
[16:58]"И я такой, стал задумываться": Сергей Зверев может стать депутатом Госдумы
[16:48]Путин выступил за гармонизацию законов стран ОДКБ для борьбы с наркотрафиком
[15:55]В ВОЗ заявили, что Россия избежит локдауна при соблюдении мер предосторожности
[15:48]Прилепин и Стариков объединяют движения, чтобы "приятно удивить сторонников"
[15:27]Новосибирские медики установили, что ВИЧ-пациенты намного легче переносят ковид
[15:11]Бизнесу в ближайшее время не стоит ждать помощи от государства – Песков
[14:39]Сотрудник ФСО из личной охраны Путина покончил с собой во время службы в Кремле
[14:37]"Карточный домик": названо условие для реализации "мусорной реформы" в России
[14:26]ФСБ задержала двух боевиков, причастных к убийствам военных в 1999 году
[14:04]Создатель сырков "Б. Ю. Александров" скончался от ковида после недели на ИВЛ
[13:39]Плановые проверки малого и среднего бизнеса прекращены до конца 2021 года
[13:01]Санду намерена заменить российских миротворцев в Молдове наблюдателями ОБСЕ
[12:33]Литва будет бесплатно выдавать визы белорусам, преследуемым режимом Лукашенко
[11:51]Фото яхты Кривоногих с эскортом ВМФ удалили после расследования "Собеседника"
[10:46]Экс-росгвардеец, избивший прохожего при исполнении, получил условный срок
[10:02]В карабахском конфликте россияне чаще поддерживают Армению, а винят США и НАТО
[09:57]Главные посты в команде по связям со СМИ в администрации Байдена займут женщины
[09:15]Больше 6 млрд полковника Черкалина пошли в бюджет
[08:49]Колесникова, нерыночная энергетика, объединение партий. Главное к 30 ноября

29 ноября, воскресенье

[17:58]В Тюмени суд не стал блокировать ролик о зарплатах местных депутатов
[17:35]На "Марше соседей" в Беларуси задержано не менее 150 человек
[16:55]СПЧ проконтролирует работу полиции в детском хосписе
[16:40]В Бурятии несовершеннолетнего оппозиционера хотели поставить на учет в полиции
[16:06]Нижегородский Минобр проверит детдом, где детей заставили отмечать День матери
[15:34]Учитель в Новосибирске не увидел ничего преступного в обливании ученика мочой
[14:58]Сыгравший Дарта Вейдера Дэвид Проуз скончался в возрасте 85 лет
[13:47]В Петербурге на историческом фестивале реконструктора задавил БТР
[12:52]В России увеличат ввоз и производство обезболивающих для паллиатива и анестезии
[11:57]На директора детского хосписа написали жалобу в МВД из-за наркотиков
[10:57]COVID-19 за сутки в РФ: 26 683 заболели, 21 987 выздоровели, 459 умерли
[10:07]ФРГ и РФ обменялись любезностями, а феминисток арестовали. Новости к утру 29 ноября
[00:38]Песков назвал "полной туфтой" данные об эскорте ВМФ возможной любовницы Путина

28 ноября, суббота

[17:49]КПРФ не станет выдвигать Любовь Соболь на выборы в Госдуму
[17:22]Тихановская хочет поговорить с Путиным. Байден уже позвал её на встечу
[16:36]В Москве арестованных девушек всю ночь продержали в холодном автозаке

Фото: depositphotos
Острая профилактика: Соус чили в домашних условиях
Фото: depositphotos
Во имя дружбы народов: рецепт пампушек
Как оздоровить воздушную атмосферу в доме в отопительный сезон?
Фото: depositphotos
Рецепт. Легкая куриная колбаса для диетического оливье
Фото: depositphotos
Рецепт. Та же каша, только в профиль
Фото в статье: depositphotos
Печеные овощи с фетой, картофельные шаньги и рулет с судаком: топ-3 зимних рецепта от шефа
Фото: Global Look Press
Новогодний карантин в Ярославле и крах общепита в Новосибе: Что обсуждали в Сети
Фото: Global Look Press
Интернет-береза в Омске и маска для колобка в Калуге: что обсуждали в Сети
Фото в статье: пресс-служба СТС
Мясные радости: Топ-3 рецептов из индейки
Фото предоставлено Automama
"День жестянщика", или Как не попасть в ДТП: топ-5 простых советов
sobesednik logo

5 лет суперхитов и суперновинок: "Новое Радио" отмечает юбилей

Культура и ТВ
19:40, 30 ноября 2020

5 лет суперхитов и суперновинок: "Новое Радио" отмечает юбилей

30 ноября исполнилось пять лет с начала вещания «Нового Радио». Неизменные суперхиты и суперновинки, музыкальные фестивали, оригинальные шоу и яркие эфирные проекты за это время завоевали симпатии миллионов поклонников. Свой первый юбилей команда станции отмечает вместе со слушателями, для которых приготовила невероятные подарки.

Праздничное утро стартовало со специального выпуска TikTok Шоу, а его гостем стал близкий друг станции — Вадим Галыгин. Кроме того, в течение дня в эфире будут звучать лучшие фрагменты нашумевших радиошоу, а слушателей поздравят суперзвёзды «Нового Радио»: Лолита Милявская, Дима Билан, Гарик Burito, GAYAZOV$ BROTHER$, HammAli, Анна Плетнёва и группа «Винтаж», IOWA, Звонкий, JONY, Ёлка, PIZZA, Мари Краймбрери, 5sta Family и многие-многие другие.

В игре «Держи пять» каждый час с 11:00 до 24:00 все желающие смогут получить 5000 рублей наличными. Для этого достаточно дозвониться в студию и правильно ответить на вопросы о «Новом Радио».

Фирменный мерч достанется победителям онлайн-челленджа — его участникам предлагается вспомнить известные треки за минувшую пятилетку и станцевать под них, а видео залить в TikTok с хештегами #5лет и #НовоеРадио. 

Ещё один сюрприз ждёт жителей сразу десяти городов России. С 1 декабря сигнал радиостанции начнут принимать: Арзамас (98.5 FM), Архангельск (90.0 FM), Иваново (105.4 FM), Кемерово (90.2 FM), Лазаревское (102.3 FM), Новокузнецк (93.2 FM), Оренбург (107.7 FM), Смоленск (87.7 FM), Тамбов (103.9 FM), Черкесск (107.5 FM). За пять лет «Новое Радио» услышали и полюбили по всей стране и за её пределами. Еженедельно на его волну настраиваются более 7 700 000* россиян, а радиосеть охватывает 158 населённых пункта. Кроме того, передатчики установлены в Белоруссии, Литве, Молдове, Таджикистане и Таиланде.

Сегодня «Новое Радио» не только создаёт самый современный продукт и использует передовые технологии распространения контента, но изменяет само представление аудитории о привычных медиа. Круглосуточно на newradio.ru и в социальных сетях слушатели могут увидеть клипы любимых исполнителей, трансляцию диджеев, их гостей в студии и эксклюзивные live-выступления знаменитых музыкантов в суперсовременном концертном зале.

Роман Емельянов, генеральный продюсер «Нового Радио»:

«В самом названии станции заложен дух новаторства. Ежедневно мы пробуем новые формы во всём, что касается наполнения эфира и проведения оффлайн-мероприятий. Ключевая цель — не следовать трендам, а задавать их. И, конечно, привлекать тех, кто, возможно, никогда и не включал традиционный приёмник. Для них «Новое Радио» это существующий одновременно во всех измерениях агрегатор всего самого актуального. Хочешь — слушай на стриминг-платформах или в подкастах, а хочешь — смотри онлайн или в соцсетях».

Так, самый хайповый проект станции — первая в мире коллаборация радио и глобального интернет-видеосервиса — утреннее TikTok Шоу. Его герои — селебрити и блогеры, чей контент мгновенно становится популярным, набирает миллионы лайков и репостов. Соведущий Алисы Селезнёвой, известный тиктокер Хабиб (свыше 6 000 000 подписчиков в социальных сетях) попал на «Новое Радио» по итогам масштабного челленджа, в котором участвовали более 10 000 блогеров, а ролики претендентов с хэштегом #ХочуНаНовое собрали 150 000 000 просмотров. 

Одним из главных музыкальных событий 2020 года по праву можно назвать премию «Новое Радио Awards». Церемонию вручения наград за достижения в российском шоу-бизнесе увидели 7500 гостей «ВТБ Арены» и 2 000 000 зрителей онлайн-трансляции. Суперхедлайнерами грандиозного шоу стали: Little Big, «Руки Вверх» и Баста. Помимо них свои хиты исполнили: Zivert, Artik & Asti, GAYAZOV$ BROTHER$, HammAli & Navai, kOtmOs, NILETTO, Настя Кудри и дуэт Игоря Николаева и ЭММЫ М.

В условиях изменившейся реальности «Новое Радио» и ВКонтакте одними из первых организовали онлайн-фестиваль «Музыка на дом», позволивший самым топовым хитмейкерам выступать «на удалёнке». Их поклонники посмотрели «Концерты с доставкой» 20 000 000 раз.

В ротации «Нового Радио» не только звёзды. Станция регулярно зажигает фрешменов. Месяц назад завершился третий сезон конкурса «Музыкастинг», рекордный по количеству заявок, поступивших от молодых исполнителей. В отборе приняли участие около 5500 начинающих артистов. Победитель — Наталья Винокурова (Наташа WineSmoke) получила все возможности для реактивного старта карьеры в шоу-бизнесе: запись сингла и его последующую ротацию в радиоэфире, съёмку клипа и контракт с музыкальным лейблом, а также гарантированное включение в лайнап популярных опенэйров. Трансляции выступлений конкурсантов собрали более 5 000 000 просмотров.

О других достижениях и свежих проектах «Нового Радио» можно узнать в эфире, на newradio.ru и страницах радиостанции в социальных сетях.

Рубрика: Культура и ТВ

Поделитесь статьей:

Культура и ТВ

5 лет суперхитов и суперновинок: "Новое Радио" отмечает юбилей

Культура и ТВ

Премия "Виктория-2020" назвала своих финалистов
Эмма Абайдуллина // Фото: Global Look Press

Культура и ТВ

Вдова Рязанова ушла с поста худрука киноклуба "Эльдар" через 5 лет после смерти мужа
Политика
Президентом хотели стать все: политолог рассказал, почему Ельцин передал власть именно Путину
Помогла случайность: эксперт раскритиковал Собянина и рассказал, как он прорвался во власть
Николай Травкин: В Путине разочаровываются, смотрят на Навального. Но иждивенчество в нас очень сильно
Братьям Магомедовым приготовили тесную клетку
Общество
Адвокат Добрынин: сибиряки не смогут получить британское гражданство
Гроб Swarovski за 3 млн и место на кладбище по цене квартиры. Как и почем хоронят звезд
"Русский человек превратился в барина": депутат, писатель и актриса – о том нужны ли нам мигранты
Дочь Влада Листьева рассказала о странных событиях после убийства отца
Колумнисты
Гозман Леонид

Гозман
Леонид

Многим наблюдателям, мне например, кажется, что у них все схвачено. Они там делают, что хотят. Однако совершение подобных шагов, таких как принятие этого закона, дают основание предположить, что не так уж там у них все схвачено. И не все так здорово, и не все они там так хорошо контролируют. По крайней мере, такое впечатление возникает

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

У сегодняшней эпохи лицо Путина. Его портреты глядят еще не со всех стен, висят не во всех кабинетах и даже не во всех школьных классах, но культ личности сформирован. Так вот: я за то, чтобы власть признавала свою ответственность. Чтобы портреты Путина глядели со всех поверхностей, как в 1980 году со всей продукции глядела олимпийская символика

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Очередными жертвами белорусского режима едва не стали два котика, принадлежащих участнице протестов. Хозяйка зверей в процессе свержения Лукашенко была задержана и нарвалась на штраф. К ней очень быстро пришли приставы и наложили арест на котиков – по местному законодательству они считаются имуществом

Культура и ТВ
Вдова Рязанова ушла с поста худрука киноклуба "Эльдар" через 5 лет после смерти мужа
Карен Шахназаров: "Мосфильм" вышел на докарантинный уровень дохода
"Суперстар" вынуждены петь под фанеру!" Соседов – о критике звезд нового проекта НТВ
"Жди меня" Симонова и Серовой – самая драматичная любовь сороковых годов прошлого века
Шоу-бизнес
Илья Резник рассказал, как Пугачева и Галкин помогают ему деньгами
"Виталина, хватит врать!": сын Джигарханяна назвал настоящие причины смерти отца
Марина Девятова: чтобы построить дом мечты, нужно учесть множество нюансов
Подкинул фанатам "Кайф": В ресторан Моргенштерна часто заглядывает Тимати

Здоровье
Человек должен получить тысячу частиц COVID-19 для заражения
Для защиты от сердечной недостаточности нужно крепче спать
Почему не помогают антибиотики? Рассказывает медик-терапевт
Большой размер мозга ребенка может указывать на аутизм
Туризм
По итогам года закрытых границ Москва и Петербург взяли "туристические Оскары"
СМИ: Россия резко увеличит количество авиарейсов в Казахстан и откроет новые страны
Все идет к закрытию Турции: куда лететь на Новый год, чтобы не остаться без денег и отдыха
Едем на выходные в Нижний Новгород: лучшие места для отдыха
Авто
Что своего у отечественных авто? Константин Бабкин – о задачах локализации
Автовладельцев обязали оформлять электронный ПТС: зачем он нужен и как получить
Пять способов сэкономить на шиномонтаже при сезонной замене резины
"Роковой джип": Ефим Шифрин показал фото внедорожника Ефремова, доведшего артиста до тюрьмы
Недвижимость
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина
Свежий номер
Фото: "Проект", соцсети
Яхта "подруги Путина" Светланы Кривоногих плавает с эскортом ВМФ
Фото в статье: 2 mousquetaires.asso.fr, соцсети, скриншоты с видео
Позавидуют даже масоны: как Якунин, Сорос, Пригожин и Ди Каприо стали мушкетерами
Нонна Мордюкова // фото в статье: Анатолий Салунов
Нонна Мордюкова: Мне в валенках тепло и сухо
Фото в статье: Илья Давлятчин
Скованные одной трассой: дома тысяч владимирцев оказались на пути платной дороги
фото: Global Look Press
"Собянин станет частью коллективного преемника": Белковский – об отставке мэра Москвы
Константин Ивлев // фото в статье: Instagram
Константин Ивлев:
"Мне не стыдно ни за одно заведение, ни за одно действие"
Реджеп Эрдоган // Фото: Global Look Press
Станислав Белковский:
Эрдоган, может быть, и мечтает о Крыме, но нацеливается на Кипр
фото: Global Look Press, в статье: кадры из фильма "Дорогие товарищи!" / автор: Саша Гусов
Андрей Кончаловский:
В СССР никто, кроме Сталина, не понимал русского мужика
Алина Гросу // Global Look Press; фото в статье: соцсети
Алина Гросу:
К следующему браку буду подходить "с головой"
Елена Исинбаева // фото в статье: Global Look Press, соцсети
Елена Исинбаева:
Во время выступления перед Путиным случился какой-то коллапс
Фото: Global Look Press
Конфликт на "Суперстар": Лолита изводит Соседова из-за интимной жизни
Global Look Press
"Лучше бегите из страны": скандал на похоронах Марадоны взбудоражил соцсети
Фото: Global Look Press
"Давление высокое, нечем дышать": Федосееву-Шукшину сразил криз из-за Алибасова
Фото: Global Look Press
Известны даже расценки: все о большом скандале в "Битве экстрасенсов"
Фото: Global Look Press
"Завод" в Калининграде: история с "избиением" Павла Прилучного получила неожиданный поворот
5 лет суперхитов и суперновинок: "Новое Радио" отмечает юбилей
Global Look Press
Почему регионы остаются без угольных миллиардов
Фото: скриншот с YouTube
Уральский размер: екатеринбуржцы предложили надеть "костюм Грефа" на чиновников
Фото: depositphotos
Спасут ли антисонные браслеты от ДТП? Объясняет координатор "Общества синих ведерок"
Станислав Белковский // стоп-кадр Youtube
Коллективный преемник: Белковский раскрыл неожиданный план Путина на "транзит"
^