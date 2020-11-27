"Гоша вошел в кураж": солистка "Фабрики" рассказала о восьми дублях поцелуя с Куценко

Месяц назад группа «Фабрика» выпустила клип на свою новую песню «Кабы я была», в котором солистка группы Мария Гончарук целуется с актером Гошей Куценко.

Об опыте съемки любовной сцены певица рассказала в интервью NEWS.RU.

«Дублей было много, Гоша вошёл в кураж. Но я изучала театральный поцелуй в университете когда-то. Воспользовалась этими навыками. Правда, на практике не всё получилось. Мне кажется, у Гоши своё видение театрального поцелуя. Но всё было корректно. Я бы сняла с одного дубля, но их было около восьми, наверное», — поделилась впечатлениями Гончарук.