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Легенды Ретро FM – 25 часов суперхитов на РЕН ТВ!

Культура и ТВ
21:38, 27 ноября 2020

Легенды Ретро FM – 25 часов суперхитов на РЕН ТВ!

По многолетней традиции «Ретро FM» и «РЕН ТВ» начинают отмечать самый любимый праздник раньше всех! Уже в 6 утра 31 декабря стартует уникальный новогодний телемарафон международного фестиваля «Легенды Ретро FM». Он продлится больше суток — целых 25 часов подряд, с перерывом только на обращение президента РФ и бой кремлёвских курантов.

На протяжении 15 лет «Ретро FM» отправляет своих слушателей в настоящее путешествие во времени – в 70е, 80е и 90е, туда, где ждут золотые хиты и приятные воспоминания. Фантастическое супершоу, которое хочется смотреть снова и снова, вызывает неизменный интерес многомиллионной ТВ-аудитории.

Так, 2020-й с «Легендами Ретро FM» встречали более 42 000 000 зрителей* — почти треть жителей страны! А годом раньше показ на «РЕН ТВ» был внесён в Книгу рекордов России как «самый продолжительный музыкальный телевизионный марафон концертных выступлений российских и мировых звёзд». Теперь популярная радиостанция и топовый федеральный телеканал вновь дарят возможность проводить уходящий год и отметить наступление нового вместе со всенародно любимыми отечественными и зарубежными артистами.

Отличное настроение 31 декабря и 1 января помогут создать Юрий Антонов, Boney M, Ace of Bace, София Ротару, C.C.Catch, Валерий Леонтьев, Al Bano, Army of Lovers, ЛЮБЭ, Sandra, Ricchi e Poveri, Ирина Аллегрова, Toto Cutugno, Thomas Anders, Жанна Агузарова, Pupo, Михаил Боярский, Dschinghis Khan, Наташа Королёва, Bonnie Tyler, Лайма Вайкуле, Gianni Morandi, Таня Буланова, Riccardo Fogli, Олег Газманов, Eruption, Алексей Глызин, Afric Simone, Юрий Шатунов, Samantha Fox и многие-многие другие кумиры всех поколений. Включайте «РЕН ТВ», смотрите марафон «25 часов суперхитов», танцуйте, подпевайте и встречайте новый 2021-й год за праздничным столом вместе с «Легендами Ретро FM»!

Узнать всё о 15-летней истории и знаменитых участниках единственного в мире международного фестиваля, объединяющего на одной сцене звёзд 70х, 80х и 90х, можно на сайте legendy.retrofm.ru.

*Mediascope, TV Index - Россия 0+, Период 28/12/2019 – 09/01/2020. Население в возрасте от 4 лет и старше. Накопленный охват.

Рубрика: Культура и ТВ

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