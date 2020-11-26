Мадс Миккельсен снимется в роли Грин-де-Вальда вместо Джонни Деппа

В третьей части фильмов о «Фантастических тварях» вселенной «Гарри Поттера» в роли Грин-де-Вальда выступит актер Мадс Миккельсен, известный по сериалу «Ганнибал» и фильмам «Охота», «Доктор Стрендж» и «Казино “Рояль”». Об этом говорится в официальном заявлении Warner Bros, передает Deadline.

Напомним, что ранее стало известно об уходе из проекта Джонни Деппа, который снялся в этой роли в первых двух частях. Это стало вынужденным действием после того как суд не удовлетворил его иск о клевете, поданный на таблоид The Sun, в публикации которого утверждалось, что он избивал свою бывшую супругу Эмбер Херд. Несмотря на решение покинуть «Фантастических тварей» по просьбе студии, Депп намерен доказать, что обвинения в его адрес ложные.

Релиз третьей части киносерии запланирован на 15 июля 2022 года.