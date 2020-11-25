От Эйзенштейна до Талькова: топ-5 фильмов об Иване Грозном

Новый сериал «Грозный» собирает рассерженные отзывы зрителей. Личность Иоанна Грозного, спорная и неоднозначная, всегда вызывала бурные споры. Sobesednik.ru собрал фильмы о великом правителе, заслуживающие вашего внимания.

«Иван Грозный» (режиссер Сергей Эйзенштейн)

Выпущенный в 1944 году двухсерийный фильм до сих пор имеет высокие рейтинги и считается классикой исторической драмы. Идея фильма принадлежала Сталину и сценарий утверждал лично он. В главных ролях снялись Николай Черкасов и Людмила Целиковская. Вряд ли кто-то осмелится ругать эту ленту: хороша и актерская игра, и музыкальное сопровождение. Третья серия так и не вышла, съемки были приостановлены: кому-то «наверху» не понравился образ царя и опричников.

«Царь» (режиссер Павел Лунгин)

Вышедший в 2009 году фильм Лунгина стал самым скандальным о жизни царя. Негатива этот «Царь» и снявший его на бюджетные деньги режиссер получили немало. В центре сюжета борьба Ивана Грозного (Петр Мамонтов) с Церковью и митрополитом (Олег Янковский). Претензий к фильму много. В их числе – образ царя-подонка.

«Грозный» (режиссер Андрей Эшпай)

Вышедший в 2009 году фильм Эшпая о Грозном – самый длинный. В нем 16 серий. Жизнь царя показана от отрочества до смерти, поэтому его сыграли аж три актера. Больше всех серий досталось актеру Александру Демидову. В сериале длительностью 10 часов много действующих лиц и сюжетных ходов, даже второстепенных. Этот фильм тоже не обошла критика: Эшпая упрекали в дешевизне декораций и упрощении событий и характеров, хотя сам он метил стать достойным преемником картины Эйзенштейна.

«Царь Иван Грозный» (режиссер Геннадий Васильев)

Этот фильм 1991 года еще называют «Князь Серебряный», потому что он снят по мотивам известного романа Алексея Толстого. Царя сыграл грузинский актер Кахи Кавсадзе, а князя Серебряного певец Игорь Тальков. У Талькова в процессе съемок возник конфликт с продюсером, он позднее плохо отзывался о фильме, и его роль озвучил уже другой актер.

«Гроза над Русью» (режиссер Алексей Салтыков)

Еще один перестроечный фильм о Грозным, который появился в результате ссоры между режиссером Алексеем Салтыковым и продюсером перед съемками фильма «Царь Иван Грозный». В итоге каждый пошел своим путем, Салтыков снял свой фильм. На главную роль царя он пригласил прекрасного советского актера Олега Бориса, роль Морозова сыграл Сергей Бондарчук. В отличие от «Царя Ивана Грозного», получившегося более китчевым, по телевидению этот фильм показывали редко.