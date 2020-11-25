Балет "Щелкунчик. Новая версия"

2 декабря московский театр «Корона Русского Балета» начинает демонстрацию балета «Щелкунчик. Новая версия».

Сегодня, когда во всем мире балет «Щелкунчик» ассоциируется с волшебной историей любви, зародившейся в Рождество, сложно представить, что этот балет далеко не сразу полюбился зрителю и был признан одним из шедевров русской классики. Каждый из нас до сих пор продолжает открывать новые смыслы и грани, и именно это побуждает хореографов во всём мире к созданию новых редакций спектакля.

Хореограф Московского театра «Корона русского балета» Анатолий Емельянов также глубоко проникся историей спектакля и готов представить балет в своей редакции. Премьера спектакля состоится 2 декабря в Фольклорном центре п/у Л. Рюминой. Постановка Емельянова являет собой симбиоз классического «Щелкунчика», современной хореографии с технологическими новшествами XXI века, последние прочно заняли своё место в визуальном оформлении постановки.

Театр «Корона Русского Балета» уже более 20 лет радует своего зрителя множественными постановками, неопровержимым талантом и мастерством труппы.

Начало в 18.00, место проведения «Фольклорный центр п/р Л.Рюминой», продолжительность: до 2 часов 30 минут (с антрактом).