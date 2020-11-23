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Зрители о "Перевале Дятлова": "Было бы правильно закрыть сериал"

Культура и ТВ
20:27, 23 ноября 2020

Зрители о "Перевале Дятлова": "Было бы правильно закрыть сериал"
Фото в статье: кадры из трейлера сериала "Перевал Дятлова" / скриншоты с YouTube
Фото в статье: кадры из трейлера сериала "Перевал Дятлова" / скриншоты с YouTube

В сети продолжают обсуждать сериал «Перевал Дятлова», созданный по мотивам советской трагедии с погибшими при загадочных обстоятельствах туристами.

Неправильный Юдин

История загадки перевала Дятлова, таинственной гибели туристической группы широкоизвестна. Поэтому нет ничего удивительного в том, что сериал, снятый на основе реальных исторических событий, бурно обсуждается. Первыми свое несогласие высказали родственники «дятловцев», которые заявили о намерении подать иск в суд на создателей сериала. Фишка в том, что в художественном фильме, который не может претендовать на достоверность, герои носят настоящие имена членов группы. Вместе с тем эксперты и многие зрители отмечают, что они не похожи, а местами возмутительно отличаются и даже порочат своих прототипов. Претензий много и ко всем героям-дятловцам, и к самому Игорю Дятлову, который в жизни был более жестким авторитарным человеком. Но больше всего вопросов пока к образу Юдина — единственному из группы, кто не пошел в поход и остался в живых.

«Мне персонаж Юдина тоже вообще не понравился, – пишет в интернете зрительница Ульяна Гурова. – В жизни Юдин намного симпатичнее был и умнее, думаю. По интервью запомнился как очень приятный человек. Здесь постоянно рефлексирующий, всего боящийся и глупый. Непонятно, для чего это».

«Было бы правильно закрыть сериал, к истории группы нет никакого отношения, куча неточностей, – отмечает Михаил Померанцев. – Юдин выставлен трусом, место трагедии снято ужасно – сразу видно, не там, люди щупами орудуют на морозе голыми руками... А так – сюжет не плох. Если б фильм назывался например "Хибина" и не использовал бы имена погибших, а лишь намекал на историю группы Дятлова я бы смотрел».

«При заявке "основан на реальных событиях" и использовании конкретного персонажа – Юрий Юдин, а не, например Петя Петин, – надо показывать правду, хотя бы там, где она точно известна, – пишет пользователь Васи Лиса. – Так как в данном случае "художественный вымысел" выставляет реального человека в неприглядном свете и не соответствует действительности. Человека безосновательно представили зрителям лжецом, трусом и параноиком… Сценаристы слабо представляли себе, судя по всему, степень вовлечённости людей в историю "перевала Дятлова". Это очень-очень много людей, которые всерьёз интересуются данной историей, и впарить им что попало не получится. Если взялись за столь амбициозный проект, то и делать надо соответственно. Это крутая и самобытная история, и можно было сделать очен крутой фильм. Но зачем же переть в фильм замки и зомби Рейха из Call of Duty, кольца бессмертия, бабок ведуний. Это все не про "Перевал Дятлова". Толпы людей не из-за этого залипают на эту историю. Она не нуждается в подобных "украшениях"».

«Актеры играют замечательно»

Зрители разделились на два лагеря: одни подчеркивают многочисленные промахи в сценарии, несоответствия действительности, другие наоборот считают, что это вымысел и требовать достоверности не нужно.

«Люди, окститесь, очнитесь, это ПРОСТО сериал, он – художественный. Он не претендует ни на документальность, ни на точность, ни на что бы то ни было иное. В нем, я полагаю, будут, посерийно обрисованы основные версии гибели группы + немного мистики и вымысел авторов сериала. Жирная, сочная картинка, лайтовое повествование, местами напряжение, звукоряд хороший, актеры вроде неплохо отрабатывают, эффекты и прочее», – пишет зритель под ником John.

«Наверняка родственники, кто их еще помнит, уже совсем старенькие, подвержены влиянию, а юристы просто решили сделать себе имя на громком процессе. Проиграют телеканалу – и поделом!» – уверена Любовь Паршина.

Положительно оценивающие сериал отмечают хорошую игру актеров, отличный кастинг, точное воссоздание эпохи.

«Актеров, сыгравших ребят-туристов подобрали и вправду очень похожих на реальных прототипов. А Петр Федоров и Егор Бероев вообще на своем месте», – пишет Елизавета Галиенко. «Актеры хорошие, замечательно играют. Благо, что Петрову места не нашлось», – довольна Катя Каширина. «Актеры отлично подобраны. Девушки милые, с лучезарным советским и наивным взглядом, очень чистые и привлекательные. Сам Дятлов очень похож на советских ребят того времени. У всех в глазах и мимике чувствуется советская мораль: чувство товарищества, дружбы, вера в космическое мирное советское будущее – все это радует», – отмечает другая зрительница сериала.

А кто-то и вовсе на фоне жесткой ругани называет «Перевал Дятлова» лучшим сериалом последнего времени. «Надо сказать, не припомню подобного среди русских сериалов. Недаром всё-таки Костомаров недавно с "Эпидемией" прозвучал – видимо, действительно талантливый, может создавать по-настоящему годный контент! (у сериала несколько режиссеров, один из них Павел Костомаров – прим. Sobesednik.ru) Сериал довольно увлекательный и снят необычно», – восхищается Кира Витова.

 

Теги: #сериал

Рубрика: Культура и ТВ

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Фото в статье: кадры из трейлера сериала "Перевал Дятлова" / скриншоты с YouTube

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