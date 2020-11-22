"Победоносицы": всегда помнить о тех, кому хуже

В русской адаптации новая книга Летиции Коломбани зовется «Женщины Парижа», что по сути верно, ведь рассказ действительно о них. О тех, кто либо как главные героини Солен или Бланш, однажды понимает, что не хочет существовать по чужим ориентирам, потому что теряет собственные, пусть даже поле жизни придется пройти в одиночку — и круто меняет свой мир. Либо о тех тысячах и миллионах, чьи старания им помогли.

С другой — все они действительно победоносицы, ведь каждая, даже самая косвенная героиня, даже с дальнего плана повествования о парижском приюте Дворец Женщин, одерживает свою победу. Кто-то успешно сбежал от войны, кто-то от сумасшедшей матери, кто-то от мужа-тирана, кто-то от чудовищных порядков по отношению к слабому полу на родине, кто-то от нищеты и бедности, кто-то от общей окружающей жестокости…

Книга Летиции Коломбани помогает приобнажить чувства, которые в наше время находятся будто под воздействием обезболивающего, а через это в конечном счете привести в порядок голову и либо вспомнить, либо выявить и затем выставить свои истинные приоритеты. Для этого достаточно на нескольких трогательных, как у Коломбани, примерах, понять: даже если ты думаешь, что тебе тяжело, кругом масса тех, кому намного хуже.