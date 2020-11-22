"Ногу свело!" выступили для поклонников в пандемийной Москве (фоторепортаж)

Sobesednik.ru побывал в ДК им. Горбунова, где, несмотря на коронавирус и при соблюдении всех мер, прошел большой концерт группы «Ногу Свело!».
Как это было – в нашем фоторепортаже.
22 ноября, воскресенье
21 ноября, суббота
20 ноября, пятница
Sobesednik.ru побывал в ДК им. Горбунова, где, несмотря на коронавирус и при соблюдении всех мер, прошел большой концерт группы «Ногу Свело!».
Как это было – в нашем фоторепортаже.
журналист
Очередными жертвами белорусского режима едва не стали два котика, принадлежащих участнице протестов. Хозяйка зверей в процессе свержения Лукашенко была задержана и нарвалась на штраф. К ней очень быстро пришли приставы и наложили арест на котиков – по местному законодательству они считаются имуществом