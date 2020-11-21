"Стеклянный отель": о деньгах и демонах

В свет вышел «Стеклянный отель» Эмили Сент-Джон Мандел — увлекательно написанный и весьма многогранный роман, потому что имеет более сильные акценты и сюжетные линии, чем выведено в анонсе обложки; так что, возможно, каждый читатель вообще откроет в ней что-то свое.

Тот самый мегаотель в канадской живописной глуши действительно становится некой важной точкой всей будущей истории о крахе множества судеб, но точно не отправной; а та самая появившаяся надпись на одном из его гигантских окон, хоть сюжетно и важна, но не судьбоносна, и уж точно не является той самой «печатью зла», осенявшей всех ее увидевших.

И все же и отель, и произошедшее в нем той самой ночью — это акселератор того, что, наверное, ждало бы каждого из героев; а роман — как летопись этих самых судеб. От судьбы создателя финансовой пирамиды Джонатана Алкайтиса (списанного с того самого Берни Мэдоффа), его юной жены, с которой он познакомился, когда она работала в том самом отеле, а также ее брата-наркомана, который после курса лечения работал там уборщиком. И до всех тех, кто оказался хоть как-либо связан с этой троицей. Здесь и члены семьи Алкайтиса разных поколений, и инвесторы, и сотрудники его фирмы, и служащие того самого отеля, и все их знакомые; словом, даже эпизодические роли получают свои интересные сюжетные кочки и точки. И все воздается, пусть и не всегда справедливо — ровно по канонам обычной, некнижной жизни.

Но еще «Стеклянный отель» — это история о призраках и демонах, которые могут преследовать каждого в разной степени. И о том, как в этой борьбе с ними можно потерять себя.