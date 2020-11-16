Роман Архипов: Мне никогда не было стыдно за "Челси"

Роман Архипов, известный многим, как экс-участник группы «Челси» и «фабрикант» в прошлом, появился на слепых прослушиваниях проекта «Голос». Многие недоумевают, зачем музыканту проект, ведь он готовый артист, выступающий не только в России, но и в Америке. Архипов искренне ответил на наши вопросы, а также прокомментировал скандал на проекте с дочерью известного телеведущего Будникова.

– Решение прийти сюда далось мне непросто, – говорит Архипов о своем приходе на «Голос». – Я понимаю, что все это для дела, у меня, наверное, такой путь, – ломать стереотипы: в 2006 году я пошел на «Фабрику», которую многие недолюбливали, говоря, что там все куплено, поют под фонограмму. Отчасти, проект станет и рупором для моего продвижения дальше, не буду отрицать, будет возможность напомнить о себе. И еще важно: благодаря проекту молодежь может узнать о том, что есть музыка, помимо Моргенштерна, услышат вековые хиты. Кстати, недавно писал кавер на песни Моргенштерна, он, конечно, молодец, делает качественный продукт, но я схватился за голову, читая текст, – кто это слушает?

– Успели поработать с Шнуровым, какое впечатление оставил?

– Образ Сергея Шнурова в жизни абсолютно другой, что я предполагал и ранее. В одно время я слушал «Ленинград» – качественная музыка, очень много их песен с глубочайшим смыслом, хоть и выражаются чисто по-русски, с матом. Шнуров не просто хулиган, который ругается матом и других слов не знает, просто это часть какого-то жанра, эпатажа, да и от него это не звучит мерзко. В жизни он тоже ругается, но для кого из нас это чуждо? Я под впечатлением от манеры его работы, Шнуров, – человек, который знает, чего хочет.

После выпуска «Голоса» многие писали, что Архипов вернулся, так как в Америке, видимо, ничего не получилось...

– В Америке все получилось, – опроверг Роман. – Я приехал туда в 2011 году, подписал контракт с известным американским продюсером и за почти десять лет успел побывать в турах по Америке и Канаде. Я выступал с Nickelback, работал с гитаристом группы Bon Jovi, с продюсером Imagine Dragons, – всех не перечислишь. Я получил колоссальный опыт и знакомства, но была одна проблема: я ехал туда за роком, но и там рок непонятно куда делся. Мне стало там неинтересно, в Россию я вернулся открыть свою компанию, и я это сделал. Конечно, и там не обошлось без кризиса. Был период, когда я остался без средств к существованию. Пошел работать грузчиком, перевозил мебель, дома, шкафы. Пиком стали железные шкафчики, которые используют американские школьники, они были настолько тяжелые, что я решил поберечь здоровье. Постыдного здесь ничего не вижу, думаю, в жизни каждого артиста бывают разные ситуации.

– Что вы думаете о скандале с Александрой Будниковой?

– Я увидел ее выступление уже в интернете. Меня очень расстроила вся эта ситуация, будто у людей какая- то пелена перед глазами: если у человека есть знакомства и связи, значит он бездарный. Она выступила прекрасно, я бы поставил ее в топ-10 из тех, кто уже успел показать себя. Способности Александры Будниковой принижают только потому, что ее папа работает на «Первом канале», это просто несправедливо.

– Вам, как рокеру, не стыдно было за свое участие в «Челси»?

– Стыдно не было никогда, хоть мне изначально и не очень хотелось быть солистом этой группы. Больше думал о сольной карьере, но выбора у меня не было, контракт и прочее. Единственное, что я мог тогда сделать, сказал: Никаких синхронов! Я худший танцор на планете, мне все это противопоказано. Мы не были слащавым бойз-бендом, мы сделали этакий поп-рок.

с женой Алисой

– Год назад вы стали мужем, что изменилось?

– На самом деле, это уже мой третий брак, я нигде этого не говорил, но, наверное, пришло время. Алиса – самая лучшая, в один момент жизни она стала для меня чем-то большим. Мы ведь начинали с дружбы, много работали вместе, в итоге все дошло до того, что мы больше не могли друг без друга жить. В прошлом году мы поженились. Ко всему прочему, мы стали всей семьей так близки, считаю это большим счастьем. Не скажу о глобальных изменениях, но появилась ответственность за семью, за любимого человека.