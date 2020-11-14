"Подмастерье смерти": сочная интрига под приторным соусом

Книги американской писательницы Норы Робертс о лейтенанте Еве Даллас — чтиво весьма своеобразное. С одной стороны — приторно «женский» нарратив: у Даллас, лейтенанта нью-йоркской полиции, идеальный муж-бизнесмен с идеальным телом, угадывающий все желания и ни в чем ее не ограничивающий; у них идеальный секс, идеальное жилье и вот это вот все — в общем, ну бросьте, где вы такое видели?

Тем не менее глубже вдаваясь в «Подмастерье смерти», начинаешь все меньше фокусироваться на кажущихся нереальными сценах — они отходят на дальний план как яркое дополнение или даже обрамление, как картинный багет — а все больше осознавать, что перед тобой красивый и острый, логично выстроенный и мощно закрученный сюжет и хитроумное многоуровневое преступление, которое завязано и построено, в том числе, на тех же самых чувствах. И что на самом деле движет бывшим копом и его малолетней дочерью, которые устроили несколько массовых расстрелов мирных горожан прямо в центре Нью-Йорка?

А понимая, что дело касается середины 21 века — уже понемногу начинаешь во все это верить: а черт его, в самом деле, знает, что у нас тут будет через 50 лет. Вполне возможно, и до межгалактической тюрьмы доживем, и как делать многомиллиардный бизнес в одиночку и контролировать его за секунды научимся, а еще сможем находить время, чтобы сохранять в семье страсть и не тонуть в рутине…