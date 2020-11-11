Памятник голой феминистке в Лондоне возмутил сторонниц движения

На севере Лондона установили памятник одной из родоначальниц движения феминизма – писательнице и педагогу Мэри Уолстонкрафт. Именно ей принадлежит хрестоматийный феминистский текст «В защиту прав женщин».

Бронзовая посеребренная фигура представляет собой обнаженную женщину под волнами моря. Сумма в размере 146 тысяч фунтов на установку монумента собиралась волонтерами с 2010 года. Но примеры работ были представлены только в 2018 году и многих активисток движения возмутил окончательный вариант.

Историк Ферн Риддел пояснила в твиттере, что изначально на конкурс были представлены два макета. Отвергнутой оказалась фигура писательницы в традиционной для того времени одежде. Рядом с ней располагалась стопка книг. Этот вариант отклонили, потому что он был создан мужчиной.

Писательница Кейтлин Моран одной из первых раскритиковала первый памятник Уолстонкрафт. Она задает резонный вопрос, — почему ни один из памятников мужчинам в Лондоне (они составляют 90% от всех монументов, посвященным людям) не представлен в обнаженном виде.

Кинопродюссер Дженис Уильямс посетовала на то, что Мэри Уолстонкрафт, будучи знаковой фигурой феминизма, в итоге представлена «как порно-звезда», передает ее слова издание Evening Standard.

Фигура была установлена во вторник и в тот же вечер на ней черным скотчем были заклеены все половые признаки, а на шее повязаны две медицинские маски.

На следующий день статую «одели» в футболку с феминистским принтом.

Художница Мэгги Хемблинг, выступившая автором неоднозначной работы, поясняет, что ее неправильно поняли. Сама скульптура не повторяет образ писательницы, а отражает ее дух. И работа посвящена Мэри Уолстонкрафт, но не является ее копией.