Вечер памяти Кшиштофа Пендерецкого в Москве

13 ноября в московской художественной Галерее Нико состоится концерт, посвященный великому польскому композитору Кшиштофу Пендерецкому. 23 ноября ему исполнилось бы 87 лет. Маэстро не стало в марте 2020 года.

Пендерецкий практически ворвался в музыкальный мир в конце 50-х годов и сразу получил признание как один из главных представителей музыкального авангарда. После Конкурса молодых польских композиторов, где его сочинения получили все три первые премии, о 26-летнем композиторе начинают писать и говорить, а его музыку исполнять во всем мире. Пендерецкий становится знаменитым, и занимает почетное место среди самых известных в мире авангардистов, таких как П. Булез, К. Штокхаузен, Я. Ксенакис, Дж. Кейдж…

Кшиштоф Пендерцкий прославился своими экспериментами в области средств выразительности. Его сочинения ошеломляли новизной приемов не только слушателей, но и профессиональных музыкантов, которые иногда не сразу соглашались их исполнять, и даже устраивали забастовки, отказываясь работать с композитором.

Тем не менее именно Пендерецкому заказывают сочинение на празднование 25-летия ООН, где его «Космогония» для солистов, хора и оркестра на тексты из сочинений Овидия, Софокла, Лукреция, Н. Кузанского, Л. да Винчи, Коперника, а также рапортов советского и американского космонавтов Ю. Гагарина и Дж. Гленн прозвучала с огромным успехом. Его музыка звучит на церемониях открытия олимпиад, на праздновании 850-летия Москвы. Среди самых известных сочинений композитора – «Плач по жертвам Хиросимы», «Полиморфия», «Страсти по Луке», «Магнификат», «Польский реквием». Его музыка часто звучит в фильмах, в частности, в фильме А. Сокурова «Одинокий голос человека».

С годами музыкальный стиль композитора эволюционировал в сторону традиционности и неоромантизма.

Вечер памяти композитора в Москве организован известными российкими музыкантами при поддержке Польского культурного центра.

В концерте примут участие народный артист России, лауреат Государственной премии Российской Федерации, художественный руководитель и главный дирижёр Московского камерного оркестра «Musica Viva», профессор Московской консерватории им. П. И. Чайковского Александр Рудин (виолончель), заслуженный артист России, профессор Московской консерватории им. П. И. Чайковского Евгений Петров (кларнет), доцент Московской консерватории им. П. И. Чайковского, лауреат международных конкурсов Екатерина Рихтер (фортепиано), лауреаты международных конкурсов Валерий Жаворонков (валторна), Роман Викулов (скрипка), Павел Романенко (альт), струнный квартет «Mathis» в составе Татьяна Полякова (скрипка), Роман Викулов (скрипка), Екатерина Татаринцева (альт), Лидия Аристова (виолончель).

В программе: Каденция для альта соло, Струнный квартет № 3 «Листки ненаписанного дневника», Прелюдия для кларнета соло, 3 миниатюры для кларнета и фортепиано и самое значительное его произведение в жанре камерной музыки – Секстет для кларнета, валторны, скрипки, альта, виолончели и фортепиано.