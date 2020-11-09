Нужно принять неизбежное: пост Михаила Боярского, похожий на прощание, серьезно напугал фанатов

О том, что известный российский актер Михаил Боярский испытывает определенные проблемы со здоровьем, его поклонникам известно уже давно. Однако недавно артист всерьез напугал фанатов, опубликовав на своей страничке в социальной сети Instagram пост, который многие восприняли как прощание.

«Годы давят на плечи, на эмоции, на восприятие мира и на здоровье. Ужасны и безвозвратные потери – понемногу уходят друзья, близкие и родные. Однако необходимо смириться и принимать неизбежное. Я все еще не могу согласиться с природой, которая приговорила всех к одному и тому же концу, мне кажется, что в этом есть определенная несправедливость. Кто-то ищет выход в вере в Бога, кто-то – в родных и близких, а есть и те, для кого выход – это одиночество. Я же ищу соломинку, за которую можно было бы зацепиться», – написал Михаил Сергеевич на своей страничке и сопроводил пост фотографией, на котором позирует со вдумчивым взглядом.

Поклонники, прочитав это неоднозначное обращение народного артиста, не на шутку встревожились его состоянием и принялись оставлять в комментариях слова поддержки. Пользователи просят Боярского не отчаиваться, беречь себя и не думать о плохом, а также желают актеру долгих лет жизни и крепкого здоровья.

Нашлись и те, кто увидел в столь пессимистичных словах Боярского аналогию с недавними негативными реляциями погибшего в авиакатастрофе ведущего НТВ Александра Колтового. Так, соведущая Колтового Елена Перелыгина рассказывала, что накануне катастрофы Александр даже обращался к ней за помощью как к психологу, отмечая, что ему «в голову приходят нехорошие мысли». В связи с этим Михаила Сергеевича попросили гнать негатив как можно дальше от себя и постараться в свои 70 лет находить больше поводов для радости.