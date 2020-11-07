Сергей Мазаев и его QUEENtet в Академ Джаз Клубе

В пятницу, 13 ноября, в Академ Джаз Клубе со своим QUEENtet выступит Сергей Мазаев.

Далеко не все знают легенду русского рока Сергея Мазаева в его другом амплуа. Надев смокинг с бабочкой, лидер «Морального Кодекса» взял в руки кларнет и заиграл на нём Моцарта, Чайковского, Дворжака, Найта…

QUEENtet – это один из ярких и удачных творческих проектов Мазаева, получившего превосходное классическое музыкальное образование.

В своем новом проекте Мазаев солирует на кларнете под аккомпанемент струнного квинтета, в составе которого – Константин Казначеев (первая скрипка), Анна Пасько (вторая скрипка), Анна Журавлева (альт), Ольга Демина (виолончель) и Сергей Гейер (контрабас). Каждый из участников квинтета имеет за плечами опыт блестящих выступлений с именитыми коллективами и победы на международных исполнительских конкурсах.

Репертуар нового коллектива обширен – от знаменитых «Времен года» П.И. Чайковского до никогда ранее не исполнявшейся в России «Зимней рапсодии» Тима Найта. Также в программе QUEENtet – Зацквинтет си-бемоль мажор В.А. Моцарта, Сонатина Антонина Дворжака, «Восточная рапсодия» Александра Глазунова, Жига Даниеля Обера и современные эстрадные произведения в оригинальном исполнении. Кроме того, коллектив исполняет популярные современные мелодии в классических аранжировках.

Все эти произведения – личный выбор Сергея Мазаева, результат его кропотливых поисков и тщательного отбора. Напомним, что Сергей Мазаев – рок-музыкант и певец, лидер группы «Моральный кодекс», руководитель проектов «Оркестр Сергея Мазаева и «Queentet Сергея Мазаева», Заслуженный артист РФ.

Красивые, самобытные и яркие артисты – две скрипки, альт, виолончель, контрабас и конечно же, Его Величество Кларнет в руках Сергея Мазаева!