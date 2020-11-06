"Мы скорбим, но улыбаемся": Лолита рассказала, как Жванецкий одной фразой перевернул ее жизнь

В эту пятницу, 6 ноября 2020 года на 87-м году жизни скончался известный российский юморист, сатирик, писатель и сценарист Михаил Жванецкий.

Позднее информацию о кончине сатирика целому ряду информационных агентств подтвердили представители Жванецкого. В частности, в разговоре с журналистами радиостанции «Эхо Москвы» факт смерти писателя подтвердил его концертный директор Олег Сташкевич.

Почетный гражданин Одессы, народный артист Украины и России Михаил Михайлович запомнился многим яркими произведениями, преимущественно наполненными тонким юмором. Возможно, именно благодаря уникальному чувству современников и их жизни Жванецкий останется в истории как один из самых талантливых сатириков советского и постсоветского периода. В последнее время покойный проживал в Москве с супругой Натальей и сыном Дмитрием.

Известная певица Лолита Милявская в своей социальной сети опубликовала трогательный пост в память об известном сатирике, также рассказав о том, как Жванецкий изменил ее жизнь одной фразой.

«Михал Михалыч улыбается. Мы скорбим, но улыбаемся. Он не одобрил бы, наверняка, дешевых од и вдохновлённых правительственных речей. Я знаю Вас с моих 16, а в 39 Вы перевернули мою жизнь одной точной фразой: «Тебе никто не нужен, ты сама всё напишешь». Это касалось исключительно монологов для концертов. И Вы были правы. Восхищаюсь. Не отпуская из мозга, не опускаю ладони, аплодирую», – говорится в подписи к посту.