"Миронов и Ярмольник совершали подвиги ради нее": галерея к юбилею Аллы Суриковой

Автору кинохитов «Человек с бульвара Капуцинов», «Ищите женщину», «Будьте моим мужем» 6 ноября исполнилось 80 лет.

Фотограф Сергей Иванов много раз снимал Аллу Сурикову, особенно на кинофестивале «Улыбнись, Россия!», президентом которого она является.

– Рассказывать о положительном человеке всегда очень трудно – добрый, славный, – смеется в разговоре с Sobesednik.ru Сергей. – Алла как раз из таких персонажей. Актрис у нас очень много, а вот женщин-режиссеров – единицы.

Но при всей ее положительности она в работе – деспот с ангельским сердцем. Сурикова может из актеров вить веревки при помощи своей доброты, и никто ей не отказывает.

У нее всегда снимались супер артисты! Ну вот взять, к примеру, одного из самых дорогих на сегодняшних день актеров – Леня Ярмольник. Так он готов сниматься у Аллы чуть ли не бесплатно.

Или вспомните Андрея Миронова в фильме «Будьте моим мужем!»: когда по каким-то объективным причинам задержали съемки на море, команда «Мотор!» прозвучала уже холодной осенью.

Так Андрей ради Суриковой купался в ледяной воде, изображал, что ему тепло и радостно!

– Редко встретишь человека, которому ВСЕ интересно. Вот мы с группой ездили в Тбилиси. И там где-то на толкучке продавались разные картины. Некоторые артисты, взглянув небрежно, прошли мимо, а Сурикова стала разглядывать каждую. «Я хочу все посмотреть, потому что среди этого можно найти живописное сокровище», – сказала она. И стала рассматривать. Нашла то, что ей понравилось, и купила.

– Алла ничего не боится и соглашается на любую авантюру. Помню, года два назад она рискнула и спустилась на сцену с большой высоты на тросе. Однажды «вылетела» из пушки в образе Мюнхгаузена, когда все мужики-артисты не решались этого сделать. Она согласна на многие подвиги. Может, еще и поэтому ее актеры любят и соглашаются сниматься в трюковых фильмах Суриковой. Ради кино Алла готова на все.

Кто-то будет ныть: мол, не буду снимать за такие маленькие деньги. Сурикова же возьмется и сделает это профессионально и интересно! Она даже готова вкладывать свои личные сбережения, лишь бы делать любимое дело.

– Был очередной фестиваль в Туле, а у Лени Каневского (он на фотографии) был день рождения. Так Алла поехала на кондитерскую фабрику и заказала ему такой торт. Он был упакован в большую коробку, и она хотела, чтобы Леня взял его с собой в Москву. Но Леня решил угостить всех. Право порезать торт, конечно же, досталось Суриковой.

– Алла любила двух режиссеров, которых считала своими учителями – Георгия Данелия и Эльдара Рязанова. Когда ушел из жизни Эльдар Александрович, она первой организовала вечер его памяти. На фотографии крайние слева – внук Дмитрий и дочь Рязанова Ольга, Сергей Никитин, Лариса Голубкина. Справа, у портрета – Оксана Мысина. Помню, что было очень душевно. Такое организовать могла только Сурикова.

– Тут Алла со своим третьим мужем – Аликом Поташниковым, с которым, как мне кажется, она прожила самые счастливые годы своей жизни. Надо заметить, что Сурикова, несмотря на разводы, оставалась в хороших отношениях с бывшими супругами. Алик освободил ее от коммерческих забот, помогает ей в организациях съемок, чтобы она больше занималась творчеством.

– Алла – неугомонный человек. В Астрахани она, как заядлый рыбак, устроила для всех рыбалку. Объявила соревнование и, как видите по улову, заняла не самое последнее место.

– Сурикова собирает клоунов, у нее дома собралась большая коллекция. И вот ей однажды подарили этого клоуна. Она хотела передарить его Алисе Фрейндлих, но та, зная про коллекцию Аллы, отказалась принимать этот шикарный дар.

– Это съемки одного из последних фильмов Суриковой – «Любовь и сакс» с Максимом Авериным и Анной Ардовой.

– Вообще, Алла начинала свою трудовою деятельность… слесарем-сборщиком на заводе. А потом уже пришла в творчество. Она разносторонний человек – пишет прекрасные стихи, ко всем дням рождения своих коллег, друзей сама сочиняет поздравления в рифмах. Любит живопись, любит путешествия, узнавать что-то новое.

Несмотря на возраст, у нее масса желаний в этой жизни! Поражаюсь ее жизнерадостности! И ей не лень ехать, пробивать эти фестивали.