Звезда "Иванько" Софья Лебедева: Натусик – копия гламурных блогеров из Instagram

Героиня комедийного сериала ТНТ «Иванько» Софья Лебедева рассказала о своей работе.

– О съемках в «Иванько» у меня самые теплые воспоминания – у нас на площадке была приятная атмосфера, очень классная команда, вспоминаю и улыбаюсь, – говорит 26-летняя актриса. – Для меня «Иванько» – это легкий комедийный сериал о простых и обычных, но в то же время абсолютно уникальных людях. У каждого из них свои проблемы, свои ветряные мельницы, своя правда, свои тараканы.

Мне нравится, что все герои очень узнаваемые, как будто это Сережа из соседнего подъезда! Мою героиню зовут Натусик. Перед тем, как ее играть, я смотрела страницы разных гламурных блогеров из Instagram, пыталась немножко копировать их манеры. Натусик – клишированная девушка, такая антифеминистическая. Для нее самое важное в жизни – красиво выглядеть, фокус внимания у нее на своем мужчине. А о самореализации, помимо семьи, она не думает.

– Про вас в интернете пишут – звезда сериала «МакМафия». Вы себя ощущаете звездой?

– Сериал «Иванько» на ТНТ уже вышел, до этого состоялась премьера фильма «Любовь без размера». Вскоре увидит свет сериал «Казанова». У меня много съемок и предложений, я работаю почти без выходных. Несмотря на это, я максимально отодвигаю от себя ощущение звездности.

Самые крутые люди, которых я встречала в своей жизни, очень простые и открытые. Это были люди заоблачной величины. Их простота повергла меня в шок, поэтому и в себе я культивирую открытость. Думаю, что в простоте – сила!

– Вы уже играли девушку, к которой ушел чужой муж – в сериалах «Бывшие» и «Тонкие материи». Почему вас часто зовут сыграть в таком амплуа?

– Не соглашусь с тем, что меня часто зовут играть в этом амплуа, потому что в моей фильмографии около 40 ролей, из них можно взять 3 роли и провести между ними параллель. Я безумно благодарна кастинг-директорам и режиссерам, которые видят меня по-разному, от роковых красоток до жертв и стеснительных девушек. У меня нет закрепленной роли.

«Иванько», «Бывшие» и «Тонкие материи» – это абсолютно разные истории в разных жанрах, с разными инструментами повествования. У трех героинь свой бэкраунд, свое интеллектуальное развитие. Из них, думаю, Рита в «Бывших» самая умная!

– По какому из проектов вас больше всего узнают?

– Больше всего по роли в «Последнем министре» и в «Бывших».

В сериале «Бывшие» Лебедева играла беременную девушку, что не исключало постельных сцен...

– Я общалась с беременной подругой, которая мне рассказывала о процессе. И у моей мамы трое детей, я спрашивала у нее про… вы понимаете, про особенности большого живота.

Что касается обнаженных сцен с животом – я выложила фото в соцсети с наклеенным животом, и мне многие друзья написали: «Соня, ты что? Почему ты нам не сказала о беременности?» Кто-то даже обиделся. Настолько крутой в «Бывших» пластический грим.

– У вас много комедийных проектов. Бывали ли на съемочной площадке случаи, когда не могли сдержать смеха?

– Был момент, когда в «Последнем министре» мы снимали сцену с Анной-Марией Шепелевой, она должна была говорить на ломаном китайском, выдуманном. И она настолько смешно это делала! Мы были вдвоем в кадре, и мне надо было сохранять серьезность, но я просто не могла! Я сдерживала улыбку и мышцы лица, чтобы не смеяться. Дублей пять я смеялась в голос, но на шестом смогла собраться.

Софья Лебедева не только снимается в кино и сериалах, но и серьезно занимается благотворительностью.

– Фонду помощи бездомным животным я помогаю, как могу. Поскольку сейчас я целыми днями на съемках, распространяю информацию о том, что мы собираем деньги на операции. Я обожаю собак, у меня у самой есть собака, поэтому мне важно помогать бездомным животным, – объясняет актриса. – Также я сотрудничаю с фондом «Соединение» – это фонд помощи слепоглухим людям. Мы играем инклюзивный спектакль «Прикасаемые» с участием слепоглухих актеров. Это тоже важная часть моей жизни.