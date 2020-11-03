Умер создатель "Волшебника Изумрудного города" и мультфильмов про Незнайку

На 86-м году жизни скончался один из создателей мультфильмов про приключения Незнайки, художник-конструктор Владимир Шафранюк.

«Владимира Алексеевича не стало», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы «Союзмультфильма».

Владимир Шафранюк родился в 1935 году, учился в Московском инженерно-физическом институте, сотрудничал с «Союзмультфильмом», творческим объединением «Экран» и другими студиями. Он работал над анимационными картинами «Двенадцатая ночь», «Добрыня Никитич», «Волшебник Изумрудного города», «Дядюшка Ау в городе», а также над серией мультфильмов «Приключения Незнайки и его друзей». Шафранюк стал автором ряда статей на тему особенностей скульптуры кукол и техники кукольного театра, а также написал книгу «Понятие о куклах-актерах и традиционные заблуждения».

«РИА Новости» уточняет, что художник умер в своем доме в Москве. Причина смерти не называется.

В мае сообщалось о смерти мультипликатора-кукольника Бориса Савина, также работавшего, в частности, над «Волшебником Изумрудного города».