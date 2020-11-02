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Клип на песню Despacito лишился статуса самого просматриваемого на Youtube

Культура и ТВ
17:32, 02 ноября 2020

Клип на песню Despacito лишился статуса самого просматриваемого на Youtube
Скриншот Youtube
Скриншот Youtube

Видеоклип на композицию Despacito, который просмотрели на сегодня 7,03 млрд раз, вытеснила детская песенка про акул.

Как отмечает The Guardian, клип на песню Baby Shark, снятый южнокорейской компанией Pinkfong, набрал более 7,04 млрд просмотров с июня 2016-го.

Композиция в исполнении 10-летней корейско-американской певицы Хоуп Сегойн стала популярной в Юго-Восточной Азии, а затем в Европе и США, оказавшись на шестом месте в британском чарте синглов и на 32-м – в американском.

В конце прошлого года сервис YouTube представил список самых просматриваемых видеоклипов на музыкальные композиции за последнее десятилетие. Тогда рейтинг возглавил клип на песню Despacito Луиса Фонси и Дэдди Янки.

Рубрика: Культура и ТВ

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Скриншот Youtube

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