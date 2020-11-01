"Что если все кошки в мире исчезнут"

«Что если» — давний, излюбленный и уже несколько заезженный прием писателей, но у Гэнки Кавамуры и в нынешнее хрупкое и нестабильное время он появляется как нельзя вовремя; а сама книга в контрасте с этим кажется гораздо более глубокой, чем просто «История о том, что не все стоит того внимания, которое мы этому уделяем».

Здесь вообще все кажется продуманным и бьющим точно в цель, и даже тривиальные с виду моменты поданы с тотальной яркостью и опасной остротой слова.

Даже дьявол, который является смертельно больному главному герою и предлагает опасную сделку, не зря выглядит точь-в-точь как он сам, но в более экстравагантной одежде.

Даже цепь потерь — с постепенным переходом акцента значимости от себе к другим, от важного только для него до очевидно важного для всего остального мира — неспроста является столь логичной.

Даже текстовые выносы, которые сперва кажутся излишними, добавляющими истории нереальности и словно бы отвлекающими от книги, на самом деле специально подчеркивают идеи, возвращающие к тому, что действительно важно, но что можно упустить за красотой повествования.

И наконец мысль «Чтобы получить что-то, надо что-то потерять», которую умирающий герой снова и снова прокручивает в своей голове, кажется, тоже не зря приписана его уже умершей матери…