Фредди Крюгер и клоун из "Оно" стали главными ужасами россиян

Проект «Кино Mail.ru» провел опрос среди россиян о самом страшном фильме ужасов. Его результаты приводит ТАСС.

Выяснилось, что более всего российские телезрители впечатляются ужасным Фредди Крюгером из фильма «Кошмар на улице Вязов», который пугает кинолюбителей с 1984 года.

Следом за ним расположились клоун Пеннивайз из фильма «Оно» и поедающий человеческие органы Джиперс Криперс. Эта тройка стала фаворитами из предложенного списка 12 злодеев.

Замыкают пятерку лидеров Ганнибал Лектер из «Молчания ягнят» и Самара Морган из «Звонка».

Также стало известно, что каждый пятый россиянин предпочитает не смотреть фильмы ужасов вообще, а 45% делают это с удовольствием. Чаще этим жанром интересуются мужчины, чем женщины — 50% против 38%.