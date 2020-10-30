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Фредди Крюгер и клоун из "Оно" стали главными ужасами россиян

Культура и ТВ
09:38, 30 октября 2020

Фредди Крюгер и клоун из "Оно" стали главными ужасами россиян
Global Look Press
Global Look Press

Проект «Кино Mail.ru» провел опрос среди россиян о самом страшном фильме ужасов. Его результаты приводит ТАСС.

Выяснилось, что более всего российские телезрители впечатляются ужасным Фредди Крюгером из фильма «Кошмар на улице Вязов», который пугает кинолюбителей с 1984 года.

Следом за ним расположились клоун Пеннивайз из фильма «Оно» и поедающий человеческие органы Джиперс Криперс. Эта тройка стала фаворитами из предложенного списка 12 злодеев.

Замыкают пятерку лидеров Ганнибал Лектер из «Молчания ягнят» и Самара Морган из «Звонка».

Также стало известно, что каждый пятый россиянин предпочитает не смотреть фильмы ужасов вообще, а 45% делают это с удовольствием. Чаще этим жанром интересуются мужчины, чем женщины — 50% против 38%.

Рубрика: Культура и ТВ

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